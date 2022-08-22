توقعات الأبراج وحظك اليوم 22-8: علاقة حب لهذا البرج.. وتحذير مهم

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
برج الحمل:
مهنياً: من المحتمل أن تقضي وقتك اليوم في العمل.
عاطفياً: ستصلك اليوم من شخص عزيز عليك.
مالياً: سوف تستعيد أموالك التي أقترضتها لشخص في الماضي.
برج الثور
مهنياً: هناك العديد من زملائك في العمل لا يحبون الخير لك.
عاطفياً: لديك بعض المشاكل البسيطة مع شريك حياتك.
مالياً: هناك ركود في أوضاعك المالية.
برج الجوزاء
مهنياً: لديك تقدم مبهر في حياتك العملية، حاول أن تستغل هذه الفرصة وتتقدم.
عاطفيا: حياتك العاطفية مستقرة هذه الفترة.
مالياً: لديك تحسن في أوضاعك المالية، وستعوض ما فاتك.
برج السرطان
مهنيا: توجه الكثير من الضغوطات في مجال عملك.
عاطفيا: لا تتجاهل مشاعرك و اعترف بما تشعر به.
ماديا: تحتاج إلى أن تعمل بجهد لتحسين دخلك المادي.
برج الأسد:
مهنياً: تستمتع اليوم بتنفيذ أفكارك والبحث والتواصل مع زملائك في العمل.
عاطفياً: تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.
مالياً: تنفق أموالا كثيرا على التسوق.
برج العذراء
مهنيًا: تمر ببعض الضغوطات والتوتر في عملك.
عاطفياً: تقابل اليوم شخصا جديدا تشعر بالحب تجاهه.
مالياً: تفاؤلك وطبيعتك الإيجابية تقوي علاقتك بالآخرين.
برج الميزان
مهنياً: لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.
عاطفياً: تشعر بالانجذاب نحو شخص ما، لكن تتردد في التحدث إليه.
ماليًا : تجد أن العمل الإضافي يحقق لك المزيد من الأموال.
برج العقرب
مهنيًا: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك.
عاطفيًا: تشعر ببعض التوتر مع شريكك.
ماليًا: عليك التركيز في عملك لزيادة دخلك.
برج القوس
مهنيًا: لا تتردد في أن تكون من تريد أن تكون.
عاطفيًا: لديك الحق في أن تعيش حياتك بالطريقة التي تريدها.
ماليًا: ابحث عن طرق مختلفة لزيادة دخلك.
-برج الجدي
مهنياً: عليك طلب أجازة من عملك لأخذ قسط من الراحة لاستعادة نشاطك وصحتك.
عاطفياً: يلفت انتباهك شخص غريب، عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار.
ماديًا: لتحسن وضعك المادي، ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.
برج الدلو
مهنياً: ستكون مشغولا، وبعيداً عن أي مشاكل تدور حولك.
عاطفياً: هذا هو الوقت المناسب للخروج والتواصل الاجتماعي مع شريكك.
مالياً: فكر في الاستعانة بشريك أو صديق، بدلا من أن تكون وحيداً.
برج الحوت
مهنياً: عليك أخذ قسطاً من الراحة لتجديد نشاطك.
عاطفياً: تحاول التعبير عن مشاعرك للطرف الآخر.
مالياً: تفكر كثيراً في كسب أموال إضافية لتغيير ديكور منزلك.