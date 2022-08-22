توقعات الأبراج وحظك اليوم 22-8: علاقة حب لهذا البرج.. وتحذير مهم

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل:

مهنياً: من المحتمل أن تقضي وقتك اليوم في العمل.

عاطفياً: ستصلك اليوم من شخص عزيز عليك.

مالياً: سوف تستعيد أموالك التي أقترضتها لشخص في الماضي.

برج الثور

مهنياً: هناك العديد من زملائك في العمل لا يحبون الخير لك.

عاطفياً: لديك بعض المشاكل البسيطة مع شريك حياتك.

مالياً: هناك ركود في أوضاعك المالية.

برج الجوزاء

مهنياً: لديك تقدم مبهر في حياتك العملية، حاول أن تستغل هذه الفرصة وتتقدم.

عاطفيا: حياتك العاطفية مستقرة هذه الفترة.

مالياً: لديك تحسن في أوضاعك المالية، وستعوض ما فاتك.

برج السرطان

مهنيا: توجه الكثير من الضغوطات في مجال عملك.

عاطفيا: لا تتجاهل مشاعرك و اعترف بما تشعر به.

ماديا: تحتاج إلى أن تعمل بجهد لتحسين دخلك المادي.

برج الأسد:

مهنياً: تستمتع اليوم بتنفيذ أفكارك والبحث والتواصل مع زملائك في العمل.

عاطفياً: تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.

مالياً: تنفق أموالا كثيرا على التسوق.

برج العذراء

مهنيًا: تمر ببعض الضغوطات والتوتر في عملك.

عاطفياً: تقابل اليوم شخصا جديدا تشعر بالحب تجاهه.

مالياً: تفاؤلك وطبيعتك الإيجابية تقوي علاقتك بالآخرين.

برج الميزان

مهنياً: لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.

عاطفياً: تشعر بالانجذاب نحو شخص ما، لكن تتردد في التحدث إليه.

ماليًا : تجد أن العمل الإضافي يحقق لك المزيد من الأموال.

برج العقرب

مهنيًا: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك.

عاطفيًا: تشعر ببعض التوتر مع شريكك.

ماليًا: عليك التركيز في عملك لزيادة دخلك.

برج القوس

مهنيًا: لا تتردد في أن تكون من تريد أن تكون.

عاطفيًا: لديك الحق في أن تعيش حياتك بالطريقة التي تريدها.

ماليًا: ابحث عن طرق مختلفة لزيادة دخلك.

-برج الجدي

مهنياً: عليك طلب أجازة من عملك لأخذ قسط من الراحة لاستعادة نشاطك وصحتك.

عاطفياً: يلفت انتباهك شخص غريب، عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار.

ماديًا: لتحسن وضعك المادي، ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.

برج الدلو

مهنياً: ستكون مشغولا، وبعيداً عن أي مشاكل تدور حولك.

عاطفياً: هذا هو الوقت المناسب للخروج والتواصل الاجتماعي مع شريكك.

مالياً: فكر في الاستعانة بشريك أو صديق، بدلا من أن تكون وحيداً.

برج الحوت

مهنياً: عليك أخذ قسطاً من الراحة لتجديد نشاطك.

عاطفياً: تحاول التعبير عن مشاعرك للطرف الآخر.

مالياً: تفكر كثيراً في كسب أموال إضافية لتغيير ديكور منزلك.