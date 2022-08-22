الامارات | برواز دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن برواز دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعد «برواز دبي» واحداً من أحدث المعالم الثقافية على مستوى الدولة، ويُشكل صرحاً بارزاً يؤطر مَشاهد وإطلالات ساحرة على دبي القديمة والحديثة ضمن «برواز واحد»، ليصبح جسراً يربط ماضي الإمارة العريق بحاضرها المزدهر.
ويوفر «برواز دبي» إطلالات بانورامية لكامل مدينة دبي، ليحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها وحتى تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر.
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