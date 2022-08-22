الامارات | «العطلة الصحية».. كيف تلهي نفسك عن حياتك المعتادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - العطلات مفيدة لصحتنا، رغم أن إغلاق أجهزة «اللاب توب» وارتداء ملابس السباحة لا يضمن للمرء أنه سيتحرر من كل شيء ويسترخي.

فإذا كنت تسعى جاهداً إلى وقف التفكير في رئيسك في العمل أو تحديات العمل، يتعين أن تهتم بما سيرد هنا من نصائح لتعزيز المنافع الصحية لعطلتك.

وعموماً، فإن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد الاسترخاء من أجل العودة من العطلة وأنت تشعر بالانتعاش. وتقول الخبيرة النفسية، باربرا هورفاتيتس إيبنر: «إن الاسترخاء يتعلق بتقليل الأنشطة، في حين أن الراحة لها منافع قوية للعقل والجسم».

وقالت: «عندما نحصل على قسط من الراحة تتناقص هرمونات التوتر، مثل الإدرينالين والكورتيزول، وينخفض ضغط الدم، والشد العضلي، وغالباً ما نحظى بنوم أفضل».

ويقول البروفيسور جيرهارد بلاشه، الذي يبحث السُبل التي يمكن للترفيه والعطلات والبقاء في المنتجعات الصحية تعزيز الصحة بها، إنه «يتعين أن يكون لدى المرء القدرة على التوقف عن التفكير في أي شيء، من أجل الاستمتاع بتلك المنافع».

وإذا لم يستطع المرء التوقف عن التفكير في الأمر نفسه، إذن عليه محاولة إلهاء نفسه لحجب هذه الأفكار. وغالباً ما يكون تغيير المكان خطوة أولى جيدة، وفقاً لنصيحة بلاشه.

الأمر الجيد بشأن القيام بعطلة هو أنك تميل لأن تعيش أكثر في اللحظة الحالية وتركز على ما يحيط بك، ما يساعد في وضعك في إطار ذهني أكثر إيجابية. وأوضح بلاشه أن «هذه إحدى الطرق لوقف التفكير في المشكلات.

كما أن الأمر المهم أيضاً تجنب تذكر العمل والحياة اليومية بصورة مستمرة». وتقول هورفاتيتس إيبنر: «كون المرء غير متاح يمكن أن يكون باعثاً للشعور بالاسترخاء التام. لذلك عليك إبلاغ الآخرين قبل قيامك بعطلتك أنك لن ترد على أي مكالمات أو رسائل إلكترونية».

وأوضحت أنه «عندما يذهب زوجان إلى عطلة، إذا كان لديهما آمال وتوقعات مختلفة بشأن الرحلة، يمكن أن يؤدي ذلك سريعاً لمشاحنات أو عدم رضا».

ولذلك يتعين على الأزواج السماح كل منهما الآخر بخوض تجربة ما بصورة منفصلة، و«إذا حظي كل من الزوجين بقضاء يوم دون ارتباط بالآخر، سيشعران بمزيد من التوازن في المساء، كما سيكون لديهما الكثير للتحدث بشأنه».

وتكمن المشكلة في أنه من الصعب تخزين التعافي لفترة طويلة. يقول الخبراء إنه بعد ثلاثة أسابيع من قضاء عطلة على أقصى تقدير، تعود مستويات التوتر عادة للارتفاع إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل.

• من الصعب تخزين التعافي لفترة طويلة، فبعد ثلاثة أسابيع من العطلة على أقصى تقدير تعود مستويات التوتر إلى المستوى الذي كانت عليه.