الامارات | طيار عمره 17 سنة يحلّق في جولة حول العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هبط طيار شاب، عمره 17 عاماً، في أسكتلندا في محاولة حازت رقماً قياسياً، حيث أصبح أصغر شخص يطير منفرداً حول العالم.

وبدأ ماك راثرفورد من العاصمة البلغارية صوفيا في 23 مارس الماضي، وحلق إلى إيطاليا واليونان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». وحلق منذ ذلك الحين حول العالم ليواجه العديد من المشكلات التقنية.

وقال راثرفورد: «هناك العديد من الأشخاص في عمري يقومون بأمور مذهلة. وغالباً ما يعلم بأمرهم أشخاص قلائل».