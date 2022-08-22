الامارات | «فيس بوك» يفقد مكانته بين الـ «10 تطبيقات الأكثر تنزيلاً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني تطبيق منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من أجل المحافظة على وجوده في قائمة أكثر 10 تطبيقات تنزيلاً على الأجهزة الذكية، في الولايات المتحدة، عبر المتجر الإلكتروني «آب ستور»، بحسب تحليل لبيانات المتجر.

وخرج «فيس بوك» العام الماضي من قائمة التطبيقات المجانية الـ10 الأكثر تنزيلاً سبع مرات. وفي عام 2022، ارتفع عدد مرات خروجه من القائمة إلى 97 مرة، ما يشير إلى أن «فيس بوك» قد يخرج من القائمة تماماً بفضل تزايد شعبية التطبيقات الجديدة المنافسة.