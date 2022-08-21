3 طرق صحية للتعامل مع الشعر الدهني في الصيف: «لا تهمليه»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع ارتفاع درجات الحرارة، يحتاج الشعر إلى تعامل خاص إذ يصبح أكثر عرضة لإفراز المواد الدهنية التي تتسبب في حدوث العديد من المشكلات في غلق مسام فروة الرأس، والشعور بتلاصق الشعر مع بعضه، ما يسبب إزعاجًا إلى الكثيرين خاصة الفتيات.

لذا يقدم «هن» مجموعة من النصائح التي تساعد السيدات على التعامل مع الشعر الدهني خلال فصل الصيف، بحسب «Wiki How».

استخدام شامبو خالي من الدهون

للأشخاص الذين يعانون من وجود زيوت في شعرهم الابتعاد عن استخدام المنتجات التي تحتوي على الزيوت مثل الشامبو، لذا يفضل اختيار الأنواع التي تحتوي على مواد مرطبة فقط حتى لا يصاب الشعر بالجفاف.

الترطيب

يعتقد الكثيرون بأن ترطيب الشعر الدهني يتسبب في تعزيز إفراز المواد الدهنية، الأمر الذي لا أساس له من الصحة، لأن الشعر مثل البشرة يحتاج إلى ترطيب دائمًا حتى لا يزداد إفراز الدهون أو يحدث له جفاف يتسبب في تقصفه أو تلفه بالكامل.

الصبار

يعتبر جل الصبار أحد الحلول الفعالة التي تصلح لعلاج الشعر الدهني، إذ يساعد في الحد من إفراز المواد الدهنية، ويمكن تطبيقه على الشعر من خلال وضعه على الشعر لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقية ثم غسل الشعر جيدًا بالشامبو وتجفيفه بالفوطة القطنية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل خلال استضافته لدى برنامج «الحكيم في بيتك» مع الإعلامي أحمد الزهوي، إنه في حال عدم الاهتمام بالشعر الدهني خلال فصل الصيف، فإنه يمكن أن يتسبب في ظهور قشرة بشكل مفرط في فروة الرأس، والتي تتسبب في ظهور الحكة، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى سقوط الشعر.