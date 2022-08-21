الفرق بين الجمبري وصرصار البحر.. «متخليش حد يضحك عليكي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للمأكولات البحرية عشاقها الذين يحرصون على تناولها، إذ يتعلقون بكل ما يتواجد في البحار ويمكن تناوله، ومن بين هذه الأطعمة التي انتشر بيعها في الآونة الأخيرة، صرصار البحر خاصة في البلاد الساحلية، إذ أقبلت الكثير من السيدات وربات المنازل على شرائه للتفنن في تحضيره إلى أسرهن، ولكن لا تعرف بعضهن الفرق بين الجمبري وصرصار البحر عند الشراء.

الفرق بين الجمبري وصرصار البحر

على الرغم من أن الفرق بين الجمبري وصرصار البحر بسيط إلا أن الكثير من السيدات يقعن في حيرة عند شراءه، ويصبحن ضحية التجار نظرًا لأن صرصار البحر يتميز بسعر زهيد مقارنة بالجمبري، وعلى النظير اتجهت الكثير من ربات المنزل إلى شرائه بديلًا للجمبري الأصلي، حسبما وضح أحمد عطا، أحد بائعي الأسماك والمأكولات البحرية بحلقة السمك بالأنفوشي في الإسكندرية في حديث سابق لـ«الوطن».

ويمكن التفرقة بين النوعين «الفرق واضح صرصار البحر شبه العقرب إلى حد كبير، لكن الجمبري له شكل منحني»، مشيرًا إلى أن الشيكال أو صرصار البحر لا يوجد انحناء في شكله، ولكن كلاهما يتشابه في المذاق عند إعدادهما بالطريقة المعروفة، والتي نوضحها فيما يلي وفقًا لخبيرة الطهي الشيف أسماء مسلم عبر أحد البرامج التفلزيونية على فضائية «الحياة».

طريقة عمل الجمبري

المكونات

- نصف كيلو جمبري.

- ملح.

- ربع كيلو بصل.

- طماطم.

- شطة.

- حبهان.

- فلفل.

- كمون.

طريقة التحضير

- ضعي البصل في إناء على النار.

- ضيفي الثوم، والحبهان، مع التقليب.

- ضعي الجمبري إلى المكونات عقب غسله وتنظيفه جيدًا.

- لا تقلبيه بالمعلقة حتى لا يتفتت.

- ضيفي الصلصة والطماطم، ثم ضعي التوابل.

- ضعي على الإناء غطاء محكم، ثم اتركيه حتى تمام النضج.

- قدميه إلى أسرتك.