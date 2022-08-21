بفستان ملكي.. جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت جنيفر لوبيز وبن أفليك بزفافهما في حفل أقيم في جورجيا أمام الأصدقاء والعائلة.

- إطلالة جينيفر لوبيز وزوجها

وارتدت جينيفر فستان أبيض من "رالف لورين"، ونسقت معه ذيل طويل وطرحة، بينما ظهر أفليك ببدلة توكسيدو مع سترة بيضاء وسروال أسود.

- تفاصيل الحفل الخرافي

الحفل أقيم في في أراضي منزل "أفليك" الذي تبلغ مساحته 87 فداناً، حيث تم تصوير الضيوف وهم يرتدون ملابس بيضاء بالكامل.

- طاولات أنيقة

وتضمنت الاستعدادات للاحتفال خيم مع كراسي وطاولات أنيقة بيضاء معدة للضيوف أقيمت على ضفاف النهر، بما في ذلك كرسيان ورديان للعروس والعريس، محاطين بالخضرة والزهور البيضاء.

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