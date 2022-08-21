الروتين الغذائي للملكة إليزابيث.. «مربى الفراولة الأكلة المفضلة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حققت إليزابيث الثانية ملكة عرش بريطانيا رقمًا قياسيًا في عدد سنوات تولي العرش، إذ احتفل البريطانيون باليوبيل البلاتيني للملكة 42 مرة منذ سبعين عامًا، ورغم بلوغها 96 عاما إلا أنها لا تزال جالسة على العرش.

الروتين الغذائي للملكة إليزابيث

وكشف رئيس الطهاة في قصر الملكة إليزابيث الثانية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» عن روتين ملكة عرش بريطانيا الغذائي، إذ قال إنها كانت تبدأ يومها بتناول شطائر المربى منذ طفولتها.

وأشار دارين ماكغريدي رئيس الطهاة أن الملكة تفضل تناول مربى الفراولة بشكل خاص، والتي تكون مصنوعة من الفواكه الطبيعية التي تقطف طازجة من داخل أراضي القلعة بالمورال في ولاية اسكتلندا، بينما تحرص على احتساء الشاي الأخضر في وقت الظهيرة.

الفاكهة الطازجة.. الطعام المفضل للملكة

وعمل رئيس الطهاة في قصر الملكة لمدة تبلغ 11 عامًا، تعلم خلالها كل ما تفضله الملكة عند تناول الطعام قائلًا: «كانت الملكة التي تبلغ من العمر 96 عامًا تفضل تناول المربى الطازجة ثم الكريمة»، مشيرًا إلى أنها تعشق تناول الفراولة إذ تحرص على تناولها 4 مرات في الأسبوع».

ونظرًا لحبها الشديد لتناول الفواكه طازجة، كانت من الكوارث أن يُقدم إلى الملكة أحد أنواع الأطعمة غير الطازجة أو في غير موسمها، مثل التوت، معبرًا عن ذلك بسخرية خلال حديثه، قائلًا: «في حال تقديم التوت للملكة إليزابيث في شهر يناير فإنه يعني إقالة من فعل ذلك».