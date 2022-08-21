5 قطع ملابس تناسب طلاب الجامعات: «ركز على القمصان»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لا يقتصر الاهتمام بالملابس الجامعية على الفتيات فقط، إذ يحرص الكثير من الشباب على تجهيزها قبل بدء المرحلة الدراسية، الأمر الذي يشعرهم بالحيرة بشأن اختيار الملابس أو ألوانها.

لذا، يقدم «هن» خلال السطور التالية مجموعة من العوامل التي تساعدك على اختيار الملابس الجامعية وفقًا لموقع «Wiki How».

شراء القمصان دون «ياقات»

لا يمكن التخلي عن شراء القمصان ذات الـ«ياقات»، إذ تساعدك على الظهور بمظهر أنيق وجذاب خاصة في بداية الدراسة، لذا احرص على شراء عدد من الأقمصة بألوان الأبيض والأسود حتى تكون قطعًا أساسية في دولابك، كما يفضل اختيار الأقمشة القطنية.

القميص الجينز

احرص على شراء القميص الجينز حتى يكون ضمن خزانتك الجامعية، إذ يعتبر من أكثر الملابس العملية، نظرًا لأنه يمكن تنسيقه في الكثير من الإطلالات مثل تيشرت من ألوان متنوعة أسفله وفتح القميص.

تيشرت بجميع ألوانه

يعتبر من أكثر الملابس العملية خلال فترة الدراسة، ويمكن ارتدائه في جميع الأجواء سواء كنت في الصيف أو الشتاء، ولكن إذا كنت من أصحاب البشرة الغامقة، يفضل شراء التيشرت ذات الألوان الفاتحة.

البنطلون الجينز

يعتبر البنطلون من الجينز من أكثر الملابس التي يلزم ارتداءها خلال المراحل الدراسية، إذ يتماشى مع جميع ألوان الملابس.

الملابس الرياضية

تعبتر الملابس الرياضية واحدة من أكثر الإطلالات التي تصدرت عالم الموضة في الآونة الأخيرة، نظرًا لأنها من الملابس العملية كما أنها تساعد الأشخاص على سهولة الحركة وعدم الشعور بالتقيد أثناء التواجد لساعات طويلة في الجامعة، لذا يمكنك شراء الأسود منها وتنسيقه مع جميع الألوان.