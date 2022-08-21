بمكعبات الثلج.. خبيرة تجميل تقدم طرقا مختلفة لمنع تساقط الشعر

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت مروة حمدي خبيرة تجميل، إن مكعبات الثلج لها فوائد كثيرة، لكن التريند في الوقت الحالي استخدامه للشعر بشكل يفوق البشرة، من أجل علاج مشكلات عدة منها التساقط «أزمة الناس كلها بسبب تغيير الفصول، والصيف بيبهدل الشعر جدا».

وأضافت خلال ظهورها في برنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc، أن هناك تساقط عَرَضي ومَرضِي، فالأول يكون ناجما عن الضغط النفسي، أما الثاني يكون ناجما عن خلل في الجسم.

فوائد كبيرة لمكعبات الثلج

وقدمت الخبيرة وصفة سهلة اسمها «إكليل الجبل»، أو الروز ماري، إذ يمكن استخدامه للبشرة والشعر، وذلك بعد النقع لمدة يوم للحصول على الخلاصة، وذلك في مياه عادية أو ساخنة للحصول على الخلاصة، بعدها يوضع في مكعبات، ثم يترك في الفريزر لليوم التالي.

طريقة عمل الروز ماري

أضافت: «أول حاجة بنمشيها على فروة الرأس، لتنشيط الدورة الدموية وقفل البصيلات والمسام المسؤولة عن تساقط الشعرة من البصيلة، والحفاظ على الزيوت المغذية للشعر».

وأشارت إلى أن مكعبات الثلج مثل البلسم، إذ يمنح للشعر لمعة، وبالتالي فإن الروز ماري مع الثلج تمنح الشعر نتائج أفضل «يمكن دهن الشعر بالروز ماري المثلج لإكساب الشعر لمعانا كبيرا، وكل ذلك في مرحلة الشعر المندي، ويمكن استخدام هذه الطريقة بعد كل شاور، ويمكن الشعور بتحسن في معدلات تساقط الشعر بعد 4 مرات تقريبا».