فيديو للحظة تحليق جسم ساطع في سماء السعودية.. أثار الجدل وخبراء يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة تحليق جسم ساطع في سماء المملكة العربية السعودية، وتمت مشاهدته من عدة مناطق بالمملكة، حيث تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

- فلكي يعلق

ومن جانبه، علق الفلكي السعودي، ملهم هندي، على الفيديو المتداول، ونشر صورا له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

- نيزك أضاء السماء بضوء يميل للأخضر

وقال ملهم هندي: "تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء السعودية تمن مشاهدته من حائل والقصيم وقد تصلنا شهادات من مناطق أخرى.. أضاء النيزك الأرجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر أدخنه في مساره في السماء".

وأضاف تعليقا على الفيديو: "أكثر مقطع وضوحا وهو متداول على نيزك حائل.. تم تصويره من القصيم جهة الغرب".

وتابع: "تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح أنه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي.. نيزك حائل".

- إعلامي سعودي يعلق

ومن جانبه، علق الإعلامي السعودي، أنور بن محمد المحيسن على تغريدة هندي ناشرا فيديو قال فيه: "هل هذا نيزك بصفتك فلكي؟"، ليرد هندي قائلا: "نعم .. نيزك ويسمى في المجال العلمي ( الكرة النارية ) بسبب حجمه الذي يجعل مدة احتراقه واضاءته مختلفة عن الشهب".

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