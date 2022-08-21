احذر المخاطر.. هذا ما يحدث لدماغك عند السهر حتى الفجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتاد كثيرون على السهر لأوقات متأخرة تتجاوز منتصف الليل إلى بعد آذان الفجر، رغم أن هذا الأمر قد يتسبب في مخاطر كثيرة على صحة الإنسان، وكذلك الدماغ.

ووفقا لما جاء في موقع "healthline"، فإن السهر لما بعد منتصف الليل يؤثر سلبيا على صحة الدماغ، كما تقول دراسة أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للأبحاث العامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضيف الدراسة، أن السهر حتى الفجر قد يؤدي إلى سلوك أكثر اندفاعا وقرارات عالية المخاطر، مثل الإفراط في الأكل أو النشاط الإجرامي كالانتحار وإيذاء النفس، كما يسبب تغيرات فيزيولوجية عصبية في الدماغ، ما يجعل الناس ينظرون إلى العالم بشكل سلبي أكثر مما ينظرون إليه أثناء النهار.

وعلى الرغم من هذه النتائج، يقول الخبراء إن العوامل الأخرى قد تلعب دورا، ويتأثر الإدراك والمزاج بطول فترة الاستيقاظ وتاريخ النوم السابق -بما في ذلك عدم كفاية النوم-، بالإضافة إلى ذلك، فإن النوم غير الكافي يمنع الخلايا العصبية من العمل بأفضل ما لديها لأنه لم يكن لديها وقت للتعافي، وينطبق هذا العجز أثناء اليقظة الليلية وفي اليوم التالي.

- نصائح للنوم أثناء النهار للعاملين ليلا

إذا كنت تعمل ليلاً وتضطر إلى النوم أثناء النهار، فهناك بعض الأساليب لمساعدة الدماغ على الانتقال إلى وضع الراحة حتى تتمكن من النوم بشكل أفضل:

حجب أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس

النوم في غرفة باردة

تنظيم أنماط الأكل الخاص

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