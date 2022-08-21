تخطى المليون وأثار الجدل.. سعر خاتم خطوبة رجوة آل سيف من ولي عهد الأردن (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب خطوبة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والسعودية رجوة آل سيف.

وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة آل سيف، في العاصمة السعودية الرياض.

لكن الأمر الذي استحوذ على نشطاء مواقع التواصل، هو البحث عن خاتم الخطوبة الذي قدمه ولي العهد الأردني لخطيبته، حيث أثير العديد من التكهنات حول سعره.

ونشر حساب باسم "مش عزمي"، فيديو لإحدى البرامج التليفزيونية، قالت فيه مقدمة البرنامج إن الخاتم من ماركة "جروف"، وسعره 293 ألف و629 دولار، أو 900 ألف ريال سعودي، حوالي 4 ملايين و792 ألف جنيه مصري.

بينما أكد حساب آخر يدعى محمد خير فرحات "صحفي أردني"، أن سعر ثمن خاتم الخطوبة الذي قدمه الأمير الحسين بن عبد الله لزوجته المستقبلية رجوة آل سيف، 100 ألف يورو، وفقا لصحيفة الكونفيدينشيال الإسبانية، حوالي 2 مليون جنيه مصري.

في حين أكد حساب ثالث يدعى شذى محمد، "الأميرة رجوة لبست خاتم خطوبتها من مجوهرات غراف سعر الخاتم 900,000 ريال سعودي".

- من هي رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن

ولدت في الرياض، في 28 أبريل 1994، أي عمرها 28 سنة.

يعود أصل عائلتها آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

هي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا.

بعد إتمام دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

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