أطباء يحذرون من الإفراط في تناول الشاي باللبن.. يؤثر على نشاط الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول مشروب الشاي باللبن، واحدًا من الأمور المفضلة لدى الكثير من الأشخاص خاصة في الصباح، كونه يعطي نشاطًا وطاقة متجددة للجسم، وعلى الرغم من كونه مُجرد مشروب دافئ ذو مذاق مميزًا، إلا أن البعض يعتقد أن له فوائد كبيرة خاصة أنه يعتمد على نسبة كبيرة من الكالسيوم والمعادن الموجودة في الحليب، فيما لا يجد منه البعض فائدة، لتحسم ذلك الأمر الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بجامعة عين شمس.

هل الشاي بلبن مضر للصحة؟

وقالت «عبدالوهاب» إن الشاي باللبن، ما هو سوى مشروب ذو مذاق مميز فقط، دون فائدة على الإطلاق: «الحليب لوحده مفيد لأن فيه بروتينات ولاكتوز عالية، لكن الشاي بيذهب فوائده، وكذلك الشاي فيه مضادات أكسدة مهمة ومفيدة، لكن الحليب معاه بيفقده الفوائد دي».

متابعة خلال حديثها لـ«هُن»: «الصح إن الكوباية الواحدة يكون 3/4 شاي والربع حليب فقط، لأنه في النهاية مش مفيد».

أخصائي طب الأطفال: الشاي باللبن دون فائدة

أكدت الدكتورة نعمة عبدالهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ «هُن»، أن مشروب الشاي باللبن يفقد فوائد مكوناته جميعًا بمجرد خلط العنصرين سويًا: «الشاي يفقد الحليب فوائده الصحية وقيمته الغذائية، وبيمنع الاستفادة من الكالسيوم اللي بيحتاجه الجسم والعظام، غير إنه مش بيخلي المواد المفيدة اللي باللبن تمتص».

وأشارت أخصائي طب الأطفال والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، إلى ضرورة تناول الحليب دون الشاي، والاستفادة بكل المنتجات الغنية بعنصر الكالسيوم.

الشاي باللبن قد يسبب الإدمان المؤثر على الحالة المزاجية

وعلى الجانب الآخر، أوضح الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية لـ«هُن»، أن الشاي باللبن يسبب أضرارًا أكثر من الفوائد، خاصة أنه لا قيمة غذائية له، بل أنه يهدم قيمة الحليب المتمثلة في الكالسيوم المفيد للعظام، وفوائد الشاي الأحمر الغني بمضادات الأكسدة التي تحارب الخلايا السرطانية.

وحذر «صلاح الدين» من خطورة الإفراط في تناوله: «بيأثر على نشاطك ومزاجك بسبب الإدمان».