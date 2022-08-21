نور دياب ترد على شائعة حفل زفافها بـ«جلسة تصوير» داخل منزلها «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدر اسم نور دياب، ابنة عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت المختلفة، وذلك عقب ساعات من انتشار أخبار تفيد بحفل زفافها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زعموا إقامة نور دياب، حفل زفاف أسطوري خلال الساعات الماضية، على الشاب البريطاني، التي أعلنت ابنة الهضبة خطبتها له منذ عدة أشهر، ولكن دون نشر تفاصيل أو صورا للحفل.

نور دياب تخطف الأنظار بجلسة تصوير

وعلى الرغم من انتشار الشائعات، لم تنفي أو تؤكد نور دياب، حقيقة الأمر، واكتفت بمشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بجلسة تصوير جديدة، ظهرت من خلالها داخل منزلها، مرتدية شيميز متوسط الطول ونظارة شمسية داخل المنزل.

شيرين رضا تعلق على موعد زواج ابنتها

وكانت الفنانة شيرين رضا، كشفت من قبل عن تفاصيل علاقتها بابنتها «نور» وذلك على هامش لقاء لها مؤخرًا، مع برنامج «et بالعربي»، وبسؤالها عن موعد زفاف ابنتها نور عمرو دياب، قالت شيرين رضا إن ابنتها هي الوحيدة التي تملك قرار تحديد ذلك الموعد: «هي اللي بتختار إمتى الفرح أنا ما قدرش أقول، هي اللي بتحدد، هي اللي بتبقى حاسة إمتى أنها تتجوز».

كيران وورد خطيب نور دياب

وكيران وورد هو صديق نور دياب منذ فترة، قبل إعلان خطبتهما، وهو شاب بريطاني ذو أصول أفريقية ويقيم في المملكة المتحدة، يحب التصوير ويعمل في مجال اللياقة البدنية، وكان قد قدم لها خاتم ألماظ باهظ الثمن.