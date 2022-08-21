قد يحدث كوارث- لماذا لا يجب وضع الثلاجة بجوار البوتاجاز ؟..لن تتوقع الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الثلاجة والبوتاجاز من الأجهزة الكهربائية التي لا غني عنهما في المنزل، وقد نجد الثلاجة بجوار البوتاجاز في كل منزل، لكن هل فكرت من قبل، مدى صحة وضعهما جنبًا إلى جنب؟.. هذا ما نكشفه لكم وفقًا لما ورد في موقع "appliance".

1. تقليل الكفاءة

يمكن أن تتداخل الحرارة المنبعثة من البوتاجاز مع الثلاجة، ما يتسبب في تشغيل وإيقاف ضاغط الثلاجة بشكل أسرع من المعتاد، وبالتالي تقليل كفاءة الثلاجة وزيادة فاتورة الكهرباء.

2. ضعف التبريد

كما ذكرنا سابقًا، يمكن للحرارة المنبعثة من غاز البوتاجاز أن تتفاعل مع ترموستات الثلاجة، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل في تبريد الأطعمة والمشروبات، وظهور الرطوبة على الجدران الداخلية.

3. التقليل من عمر الثلاجة

للتعويض عن زيادة درجة الحرارة داخل الثلاجة، سيتم تشغيل وإيقاف الضاغط بشكل متكرر (وهذا ما يسمى بالدورة القصيرة)، سيؤدي ذلك إلى زيادة التآكل والتلف للضاغط بسرعة، ما يسبب إتلاف الثلاجة تمامًا.

لذلك إذا كنت ترغب أن تدوم ثلاجتك لأطول فترة ممكنة، عليك الاحتفاظ بها على مسافة جيدة من الموقد.

4. زيادة احتمالية حدوث الحرائق

الثلاجة التي تحتوي على غاز تبريد يسمي "R-600a "، يمكن أن تتعرض لخطر الانفجار أو الاشتعال، لأن هذا الغاز قابل للاشتعال في حالة تسرب غاز التبريد.

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