الخمسة كلهم ماتوا مرة واحدة.. آخر صور جمعت بين أب أردني فقد أبناءه في لحظة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يمر شهرين على تهنئة أب أردني لأحد أبنائه، ليفقد الأب المكلوم أبنائه الخمسة في لحظة واحدة، وتضيع أحلامه نحو مستقبلهم الذي طالما حلم بتحقيقها معهم، فبين طرفة عين وانتباهتها، نشب حريقًا بمنزل المحامي الأردني أحمد سلمان الدعجة، ليفقد فلذات أكباده مرة واحدة ويبقى وحيدًا خاسرًا أطفاله الخمسة.

«‏قدر الله وما شاء فعل، اللهم لا اعتراض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: (إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها)».. بهذه الكلمات نعى أحمد الدعجة وفاة أبنائه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتابع الأب المكلوم على أطفاله: «فلذات كبدي جميعهم الخمسة سلمان وسلطان وأريام وريم وملاك في ذمة الله، الصلاة والدفن في مقبرة طبربور أبو عليا، ومتقبل التعازي اعتبارًا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام للرجال والنساء في منزل والدي».

الأب ينعى أطفاله الخمسة

كان الأب قد احتفل بعيد ميلاد نجله الأكبر يوم 24 يوليو الماضي، قائلًا: «ابني العزيز، لا أستطيع وصف سعادتي في يوم ميلادك، وأنت تكبر أمامي يومًا بعد يوم، وتزداد سعادتي وفرحتي بك، أدعو الله أن يحفظك لي من كل مكروه، وأسأل الله العلي العظيم أن يحفظك بحفظه المصون».

ولم يمر الكثير إلا وتحولت الصفحات الرسمية الخاصة بمدارس الأردن وبعض المجموعات المعنية بنشر أخبار المواطنين بالأردن لدفتر تعازي، في محاولات لمواساة الأب المكلوم، الذي فقد أبنائه الخمسة في لحظة واحدة.

وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا: «اللهم هون عليه مصابه»، و«لم تكتمل فرحته بنجاح نجله»، «كل الآباء يشعرون بالفخر حين يرون تحويشة العمر التي يدخرونها للكِبر تكبر بهم ومن حولهم، لكن النيران التهمت اليوم تحويشة العمر كلها، فقد خسر أبنائه الخمسة: سلمان (١٢ سنة)، وسلطان (١٠ سنوات)، وريم وأريان ( ٨ سنوات)، وملاك ( ٥ سنوات)».

آخر صور جمعت بين الأب وأبنائه

وعلى الفور بدأ الرواد ينشرون آخر صور جمعت بين الأب وأبنائه في المناسبات السعيدة المختلفة التي لم يقدر لها أن تطول.

الملك عبدالله والملكة رانيا يقدمان واجب العزاء في مصاب الأب

ونقلًا عن موقع «المملكة» الأردني، ووسائل الإعلام الأردنية المحلية، قدم الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، واجب العزاء والمواساة للأب، في اتصال هاتفي أمس السبت.

وأعربا، خلال الاتصال، عن صادق العزاء والمواساة للأب وزوجته بهذا المصاب الأليم، مؤكدين عميق تأثرهما بهذه الفاجعة، التي تدمي قلب كل أب وأم، ووقوفهما إلى جانب «الدعجة» وزوجته، سائلين الله العلي القدير أن يعينهما ويلهمهما الصبر والسلوان.