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زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك رسميا في حفل زفاف أسطوري تكلفته 9 ملايين دولار

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جينيفر لوبيز وبن أفليك

حفل زفاف مميز وضخم، أقامه كل من بن أفليك وجييفر لوبيز أمس السبت، وذلك داخل القصر الخاص بـ«أفليك» في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي ضم عددًا كبيرًا من أفراد العائلة وأصدقاء العروسين والمشاهير أيضًا.

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تفاصيل حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك 

ووفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك جاء بتكلفة ما يقرب من 9 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 173 مليون جنيه مصري، حيث أنه ضم الكثير من الأعمال والتحضيرات المكلفة.

وخلال حفل الزفاف، ارتدت جينيفر لوبيز، فستان زفاف باللون الأبيض، جاء شكله بتصميم «عروس البحر»، وذو ذيل طويل مصممًا من الريش، وذو «أنصاف أكمام»، إذ صممته شركة الأزياء العالمية الشهيرة Ralph Lauren، فيما ظهر بن أفليك مرتديًا بدلة باللون الأبيض وبنطال أسود اللون.

وخرج العروسان أمام الحضور وهما يسيران على ممر طويل أبيض اللون، أقيم خصيصًا للاحتفال بهذا اليوم المميز.

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استقبال حافل للعروسين 

وتم استقبال الزوجين في أثناء خروجهما على الممر، من قبل الأصدقاء المقربين والعائلة وكذلك أبنائهما، فيما رفض شقيق «أفليك» الحضور بعد أن قال إن لديه التزامات مهمة في مدينة لوس أنجلوس.

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وخلال الصور الملتقطة ظهر الزوجان وهما يعانقان بعضهما البعض، ويعبران عن حبهما الشديد لبعضهما، وفي نهاية اليوم توجها إلى منزلهما للاحتفال بيومهما الكبير، حيث كشفت المصادر أن «لوبيز» طلبت من الضيوف ارتداء اللون الأبيض، حيث كشف الحفل عن أن اللون كان موضوعًا خصيصًا لحفل الزفاف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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