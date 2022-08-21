سيشن كتب كتاب «أماني وفادي» على الكرسي المتحرك يثير الإعجاب: كان معلمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الحب لا يعرف المستحيل».. عبارة تلخص قصة تعارف وزواج فادي جلال من ذوي الاحتياجات الخاصة وأماني أحمد، من أبناء مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فالعروس رغم صغر سنها إلا أن عقلها يجعلها تكبر أقرانها سنًا علاوة على إرادتها الحديدية التي جعلتها تتحدى عدم قبول المجتمع لفكرة زواج شخص لديه إعاقة من إنسان يتمتع بصحته بشكل كامل، لتجعل مثل هذه الأفكار مجرد أقاويل تتركها خلفها ولا تنظر إليها، وتكلل قصة الحب بالزواج، ويسطرا قصة إيجابية جديدة تحظى بإعجاب الآلاف من الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وسط أجواء من الفرحة والبهجة، تم عقد قران العروسين بحضور الأهل والأصدقاء بمدينة الزقازيق، وسرعان ما تناقل رواد مواقع التواصل صورًا لعقد القران، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات التهنئة والمباركة لهما.

العروس تروي التفاصيل

«الإنسان قيمته في أخلاقه وعلمه وشخصيته».. بتلك الكلمات بدأت العروس أماني أحمد حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أن زوجها هو الداعم الأكبر لها: «أنا شايفاه أفضل رجل في العالم».

الثقة والأمان، صفتين اعتادت «أماني» على البحث عنهما في الأشخاص دائمًا، لتجدهما في «فادي»: «دي كانت أبرز الصفات اللي جذبتني لزوجي من ساعة ما تعرفت عليه، بالإضافة إلى إصراره على النجاح والتفوق»، مشيرة إلى أنه حاصل على ماجستير في اللغة العربية، وأن إعاقته التي وُلد بها لا ذنب له فيها، ومن حقه أن يكمل حياته بشكل طبيعي.

وتروي أماني تفاصيل التعارف وعقد القران، قائلة: «تربطنا مع عائلة زوجي علاقة نسب سابقة، أختي متزوجة من أخوه قبل سنوات، وكان التعارف عائلي، وكنت في الوقت ده، في الصف الأول الثانوي الصناعي، ولما كنت في سنة تالتة كان هو مدرس اللغة العربية بتاعي».

قرار مدروس

وأشارت إلى أنها عندما قررت الارتباط به، لم يكن قرارًا عشوائيًا وإنما قرارًا مدروسًا نابعًا من قلبها وعقلها، لافتة إلى أنها لا تريد أن تتزوج بأي شخص وحسب، وإنما تريد الزواج بشخص تقتنع أنه من يستحق أن تكمل حياتها معه.

وأوضحت أنها تحب الاعتماد على نفسها منذ طفولتها، والتحقت بالعمل أثناء دراستها في الثانوية، حيث كانت تعمل لمدة 6 ساعات في المساء، وتذهب إلى المدرسة ومجموعات الدروس في الصباح، واستطاعت أن تحصل على مجموع 90%، مؤكدة أنها ستلتحق بالجامعة لاستكمال دراستها وزوجها يدعمها في قرارها: «هكمل دراسة وأنجح، وزوجي اللي هيراعيني ويساعدني أحقق كل اللي بطمح فيه كما كان دائمًا منذ أن تعرفت عليه».

«زوجتي هدية من ربنا سبحانه وتعالى».. بتلك الكلمات علق فادي جلال على زواجه من «أماني»، وأن الله سبحانه وةتعالى أتم نعمته عليه بزواجه بها، مضيفًا أنه سيبذل قصارى جهده لإسعادها.