تكريم مؤثر لطالبة توفيت بالسرطان: كانت من أوائل صيدلة جنوب الوادي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في لفتة إنسانية جميلة، أطلق طلاب كلية الصيدلية بجامعة جنوب الوادي، اسم زميلتهم الراحلة إسراء عادل، على دفعتهم، وذلك بعد أن توفيت في فبراير الماضي نتيجة إصابتها بسرطان العظام، الأمر الذي جعل الحزن يسيطر على جميع طلاب الجامعة، لتقرر دفعتها تكريمها في حفلة التخرج بإطلاق اسمها على الدفعة تعبيرًا عن حبهم لها، وتقديرًا لجهودها التي كانت تبذلها معهم.

لم يتوقع الطلاب وفاة زميلتهم، إذ سيطر الحزن عليهم بعد وفاتها، وأطلقوا اسمها على جميع الجروبات الدارسية الخاصة بهم باسم «إسراء عادل» كنوع من التقدير والحب لها: «إسراء اتوفت فجأة، وبعد لما اتوفيت سمينا كل الجروبات بتاعتنا باسم إسراء عادل»، بحسب ما رواته سارة محمد، أحد زملاء الطالبة المتوفية «إسراء» في حديثها لـ«الوطن».

طلاب كلية الصيدلة يكرمون زميلتهم المتوفية

لم يكتفي طلاب كلية الصيدلية بتسميه الدفعة باسم زميلتهم «إسراء»، ولكن في حفلة التخرج قرروا أن يطلقوا اسمها أيضًا على الحفلة، ووقف نثيب الصيادلة بقنا، الذي كان حاضرًا الحفلة، دقيقة حدادًا عليها: «يوم الحفلة، نقيب الصيادلة بقنا وقف وقال المفروض زميلتكم إسراء عادل تكون معانا النهارده، بس إحنا هنقف حدادًا على روحها، تكريمًا ليها وطبعًا كلهم كانوا بيعيطوا بسبب تأثرهم بالموقف»، بحسب ما روته «سارة».

«سارة»: إسراء كانت إنسانة خلوقة جدًا

عبرت «سارة» عن مدى حبها الشديد لزميلتها المتوفية في بداية العام، واصفة إياها بالإنسانة المتفوقة علمًا وأخلاقًا:«إسراء كانت إنسانة خلوقة جدًا ومحبوبة من الطلبة والدكاترة في الجامعة، وكانوا عارفينها بالاسم، وكانت من الطلاب الأوائل على الدفعة، متفوقة خُلقًا وعلمًا وكان نفسها تكون معيدة بالجامعة»، متمنية أن يدعوا الجميع لها بالرحمة والمغفرة.