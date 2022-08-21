كم يستمر المصاب بكورونا في العدوى لغيره؟ دراسة بريطانية تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا يزال الحديث عن فيروس الكورونا قائم، خاصة مع تباين عدد الإصابات على مستوى العالم بشكل كبير، وظهور العديد من المتحورات عالميًا، التي لم يُكشف عن سببها حتى الآن، إلا أنه يظل الأمل الوحيد في تلقي اللقاحات والاهتمام بالاجراءات الاحترازية اللازمة.

كم يستمر المصاب بكورونا في العدوى لغيره؟

وأجابت دراسة طبية حديثة في بريطانيا، عن السؤال الشائك، «كم يستمر المصاب بكورونا في العدوى لغيره؟» مؤكدة أن الشخص الذي يصاب بكورونا يظل قادرا على نقل العدوى إلى غيره، طوال الأيام الخمسة الأولى التي تلي ظهور الأعراض على الفور.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في «إمبريال كوليدج» بلندن، وفقًا لما نقلته «سكاي نيوز» أن ثلثي المذكورين في الدراسة ظلوا ناقلين للعدوى حتى اليوم الخامس بعد ظهور الأعراض، بينما ظل 25 % من المشاركين في الدراسة ناقلين للعدوى بعد 7 أيام من بدء ظهور أعراض كورونا.

توصيات الصحة البريطانية

وأوصت إجراءات الصحة البريطانية في الوقت الحالي بأن يعزل الشخص المصاب بكورونا نفسه لمدة 5 أيام، فيما لا توجد تبعات قانونية تترتب عن عدم الالتزام.

متى يصبح المصاب بكوفيد غير ناقل للعدوى؟

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن المصاب بفيروس كورونا يظل ناقلا للعدوى لغيره، خاصة أصحاب المناعة الضعيفة، في الأيام الخمسة الأولى عقب التأكد من إصابته، رغم أن مدة العزل أصبحت 5 أيام بدلًا من 14 يوما، وذلك بفضل اللقاحات والالتزام بالإجراءات الإحترازية.

وأكد أن المصاب بكوفيد غير ناقل للعدوى، عندما يحصل على نتيجة سلبية التي تثبتها التحاليل.