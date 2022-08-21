«تقى» تتزوج شابا أجنبيا: «رفضته سنتين والناس بتقول حبك على إيه»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

من داخل أحد فصول المنحة الدراسية لدراسة اللغة الصينية بالصين، وقع شاب أجنبي، من قرغيزستان، في حب «تُقى» الفتاة المصرية صاحبة الـ 23 عاما، التي حصلت على المنحة لمدة عام واحد، بعد دراستها بكلية الألسن، لتتهيأ لها الظروف في معرفة الشاب القرغيزستاني، بعد ذهابه لنفس السبب، ليتحول عام الدراسة لقصة صداقة وحب كٌللت بالزواج.

فضلت أرفضه سنتين وهو اللي حبني الأول

وكشفت تقى حمدي، 23 عاما، عن قصة الحب التي نشأت مع زوجها، مؤكدة أنها لم تتوقع على الإطلاق زواجها من شخص أجنبي، خلال حديثها لـ «الوطن»: «روحت المنحة وهو كمان لدراسة اللغة الصينية، بعد ما اتخرجت من الألسن، وهناك اتقابنا اتعرفنا في خناقة في البداية، ومن بعدها بقينا صحاب، ومن بعدها بقينا صحاب قريبين جدًا جدًا، قبل ماهو يحبني».

قصة الحب التي بدأت من القرغيزستاني، لم توافق بها «تقى» من البداية: «رفضته سنتين بصراحة رغم إني حبيته، لكن مكنتش متوقعة اتجوز أجنبي، ولكن فعلًا أنا كمان كنت حبيته برده».

كنت تقيلة عليه جدًا

وعن سبب حبه لها، كشفت الفتاة أنه لا توجد أسباب واضحة، لكنه حبها بوجه عام: «حبني كلي على بعضي، لكن كنت تقيلة أوي كل ما بتقل كان بيحبني أوي، وحبيته لشخصه هو مش غني واحنا لسه حتى مش مستقرين».

بابا رفضه لكن اختبره

رفض تام من والد الفتاة زواجها من أجنبي، قبل أن يجد فيه الشخص المناسب ليوافق على زواجهما: «بابا رفض كمان وقالي انتي بتحلمي أكيد، لكن مع إصرار زوجي، والدي إداله مهلة اشتغل فيها وعمل المستحيل علشاني، وقتها والدي وافق».

بتعرض للتنمر بسببه

مقاطع فيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين الثنائي باتت تعرض «تقى» للتنمر: «بيقولولي انتي وحشة هو اتجوزك ليه، وتنمر كتير، لكن أنا عارفة إنه بيحبني، وحاولت ابطل الفيديوهات لكن هو بيدعمني جدًا».