جملة واحدة توفر عليك 30٪ من تكلفة الفندق أثناء السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شاركت خبيرة مالية تسافر في جميع أنحاء أوروبا نموذج البريد الإلكتروني الذي ترسله للفنادق لتأمين ما بين 15 و 30٪ من تكاليف الفندق.

نشرت كويني تان، 26 عاماً، من سيدني، مقطع فيديو على تيك توك يشرح بالتفصيل النص الذي تستخدمه عند التخطيط للرحلات، وقالت إنها تطلب ببساطة من مدير الفندق الحصول على خصم مقابل الحجز من موقع الفندق مباشرة وليس من موقع تسويقي آخر، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

حصل الفيديو على أكثر من 21 ألف مشاهدة وتلقى عدداً كبيراً من التعليقات الإيجابية من المتابعين الذين أكد الكثير منهم بأن الطريقة التي تحدثت عنها كويني ناجحة.

وبحسب كويني فإن بعض مواقع الطرف الثالث تتقاضى عمولة تتراوح بين 15 و 30٪، وأن هذا المبلغ يتم اقتطاعه من التكاليف عند الحجز عن طريق موقع الفندق مباشرة.

ونصت الرسالة التي شاركتها مع المتابعين على الخطاب التالي: “ عزيزي مدير الفندق، أتساءل فيما إذا كان بإمكانكم تقديم خصم لي إن حجزت مباشرة من خلال موقع الويب الخاص بفندقكم بدلاً من الحجز عبر طرف ثالث”. ثم تختتم البريد الإلكتروني بتوجيه الشكر للإدارة وتضيف بأنها حريصة على تلقي الرد من المدير في حال القبول أو الرفض.

وتؤكد كويني بأنها حصلت على خصم بنسبة 50٪ عندما أرسلت بريداً إلكترونياً إلى مدير أحد الفنادق في مدينة سانتوريني قبل بضعة أشهر، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.