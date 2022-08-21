نصائح للتغلب على زيادة الوزن عقب الولادة.. «ابعدي عن المغات»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من السيدات من زيادة وزنهن خلال فترة الحمل، ويعتقدن أن المشكلة ستنتهي بمجرد ولادتهن، ولكن الحقيقة أن الأمر بمثابة المعادلة الصعبة التي يلزم عليهن موازنتها حتى يحصلن على النتيجة المرغوبة ولا يسببن ضرر إلى صحتهن أو إلى الطفل.

عادات يلزم الابتعاد عنها عقب الولادة

ونظرًا لأن الحفاظ على صحة الطفل أهم من الحصول على الوزن المرغوب عقب الولادة، لابد على الأمهات الانتظار للإطمئنان على صحة أبنائهن أولًا، وبعد ذلك التفكير بأنفسهن، وذلك وفقًا لما وضحته الدكتورة سارة سعيد أخصائية النساء والتوليد خلال حديثها مع «هن».

«أنت بتاكلي ليكي ولابنك» مقولة خاطئة يتبعها الكثير من الأسر المصرية وهي السبب الأساسي وراء الزيادة المفرطة في الوزن، إذ يلزم على الأمهات تناول ما يحتاجونه من طعام دون الحاجة إلى مضاعفته، ولكن مع الحرص على عدم التقليل في الوجبات الطبيعية عقب الولادة مباشرة، لأن الطفل يحتاج إلى رضاعة.

روتين فقدان الوزن عقب الولادة

وتابعت «سارة» أنه في حال شعور الفتيات بالذعر بشأن زيادة وزنهن يمكنهن عمل تحاليل أولًا «الأولوية للصحة، لو كانت كويسة ممكن تتبع دايت»، ولكن يفضل أن يكون بعد فطام الطفل واتباع الروتين الغذائي التالي:

- تناول بيضة في الصباح.

- الحرص على تناول السلطة.

في وجبة الغذاء، يفضل تناول فراخ مشوية، بالإضافة إلى أرز وقطعة من اللحم، وبالتالي يحصل الجسم على غذاء صحي لا يسبب زيادة في الوزن «الرضاعة بتاخد من السعرات الموجودة»، وعن وجبة العشاء يمكن تناول رغيف خبز بلدي بجانب جبنة وسلطة.

وأشارت أخصائي النساء والتوليد إلى أنه يلجأ الكثير من السيدات إلى تناول مشروب المغات ولكنه يسبب زيادة مفرطة في الوزن ما سبب دخول السيدات في حالة اكتئاب، لذا يمكن الاستغناء عنه بتناول كميات كافية من السوائل «سواء ماء، شوربة فراخ، أو عصائر»، حتى يحصل الطفل على الحليب الكافي.