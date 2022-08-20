واقعة مرعبة.. طياران يغرقان في النوم.. وهذا ما حدث للطائرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة مثيرة للجدل، كادت طائرة أن تتحطم خلال رحلة جوية، بعدما غرق طياران إثيوبيان في نوم عميق فوق السحاب.

ووفقا لما جاء في صحيفة ميرور البريطانية، دخل طياران من الخطوط الجوية الإثيوبية في نوم عميق أثناء رحلة لهما من السودان إلى أديس أبابا، حيث كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 37 ألف قدم وتقترب من مطار أديس أبابا.

الغريب في الأمر، أن الطيار ومساعده لم يستجبا لإنذار برج المراقبة، الذي استمر في محاولاته للتواصل مع أي منهما، حيث فشلت كل المحاولات، قبل أن يتدخل نظام الطيار الآلي، لإنقاذ الطائرة وركابها من كارثة محققة.

واستيقظ الطياران في اللحظات الأخيرة قبل سقوط الطائرة فوق مدرج مطار العاصمة، بعد إطلاق إنذار من نظام الطيار الآلي، لتهبط بسلام متأخرة عن موعدها 25 دقيقة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية: "لقد تلقينا تقريرا يشير إلى أن الرحلة الإثيوبية في طريقها من الخرطوم إلى أديس آبابا فقدت الاتصال مؤقتا مع برج مراقبة الحركة الجوية في أديس آبابا، لكن هبطت الطائرة بسلام في وقت لاحق بعد استعادة الاتصال، وتم إيقاف الطاقم عن العمل، لإجراء مزيد من التحقيق".

وتابعت أنه سيتم اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة بناء على نتيجة التحقيق، مشيرة إلى أن السلامة دائما وستظل على رأس أولوياتها.

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