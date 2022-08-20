علامات إذا ظهرت على ساقيك توجه للطبيب على الفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أرجلنا قوية بشكل لا يصدق بطرق لا يفكر بها معظمنا، من المؤكد أننا نستخدمها للوقوف والمشي والجري والقفز، ولكن يمكن للساقين أيضًا أن تحذرنا من مشكلات صحية أكبر لا نكون على دراية بها مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

لذا, نذكر لكم في التقرير التالي، بعض العلامات التي إذا ظهرت على الساقين قم بزيارة الطبيب على الفور، وفقاً لموقع "eatthis".

- التخثر الوريدي العميق:

التخثر الوريدي العميق (DVT) أو تشكل الجلطة في الأوردة العميقة في جسمك يؤثر بشكل شائع على الأطراف السفلية، وهو اضطراب شائع غالبًا ما يظهر لدى الأشخاص الذين إذا كانوا مقيدون بالكرسي المتحرك أو يعانون من مشاكل تجلط الدم، وعادة ما تتأثر العلامات والأعراض في ساق واحدة ويمكن أن تشمل تورم القدم أو الكاحل أو الساق بأكملها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث التشنج أو الألم أيضًا في الغالب في ربلة الساق.

- جلطات الأوردة العميقة:

يعد الألم، والشعور بالدفء، وتغير لون الجلد، والتورم في الساق المصابة (لا تظهر عادة في كلا الساقين)، من علامات الإصابة بجلطات الأوردة العميقة التي يجب الانتباع إليها، لأن الجلطات يمكن أن تنفصل عن الأوعية الدموية في الساقين إلى الرئتين (الانصمام الرئوي), الذي يسبب مضاعفات تهدد صحتك.

- متلازمة احتقان الحوض:

إن المشاكل غير الشائعة تشمل التورم أو الألم في الحوض الذي قد يكون بسبب متلازمة احتقان الحوض، ومشاكل في الجهاز العضلي الهيكلي، ومتلازمة القولون العصبي ، وأورام المثانة أو الرحم والخراجات، ومشاكل أمراض النساء، ويؤدي انسداد تدفق الدم إلى تورم الساق وألم بسبب تراكم سوائل الأنسجة، لذا يجب فحص الساقين في مثل هذه الحالات التي تظهر فيها علامات مميزة لألم الحوض أو التورم في الساقين.

- ألم أو تورم:

عديد من الأمراض التي يجب أن تستدعي فحص الساق تنشأ في الواقع في الساقين أو حولها (مثل الالتهابات، والإصابة، والأورام، واعتلال الأعصاب، وأمراض الأوعية الدموية)، ويصاحب هذه الأمراض ألم شديد وتورم في كثير من الأحيان.

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