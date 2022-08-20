عانت منها هدي المفتي.. 8 أعراض تكشف للإصابة بـ جلطة الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

كشفت الفنانة هدي المفتي أثناء استضافتها في برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عن تفاصيل إصابتها بـ جلطة في الأمعاء نتيجة الإصابة بـ فيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة العام الماضي.

حيث قالت: "أنا من الناس اللي رجعت من الجونة بالكورونا، خلصت الكورونا وما أخدتش أدوية سيولة، فحصل لي جلطة بعدها بكذا شهر، ومعرفتش بيها".

وأضافت: "الجلطة كانت في الوريد اللي بيوصل دم للأمعاء، وكنت بحس بحرقان غريب، وكنت فاكرة أن عندي حاجة في القلب، وعملت رسم قلب لقيت مفيش حاجة".

وتابعت: "دخلت المستشفى والدكاترة مفيش حد عارف أنا عندي إيه وبطني عمالة تتنفخ، وأنا مكنتش فاهمة، وقرروا يعملوا عملية، وقولتلهم مفيش مشكلة افتحوا بطني، بس عايزة أخلص من اللي أنا فيه".

واستكملت: "في رأس السنة سافرت أنا وصديقتي لأسوان وفجأة تعبت تعب مش طبيعي، وجع مؤلم، ثم رجعت إلى القاهرة بطيارة بسرعة، واتبهدلت ولولا صحبتي كان حصلي حاجة وهى كانت بتساعدني في كل حاجة".

وأوضحت: "الجلطة كانت في الوريد اللي بيوصل دم للأمعاء وبسبب التأخير في تقديم العلاج أدى إلى حدوث غرغرينا في الأمعاء، وتم استئصال جزء من الأمعاء، والعملية كانت كبيرة وقعدت في العناية المركزة لأكثر من شهر".

فيما يلي، نذكر لكم أعراض وأسباب حدوث جلطات الأمعاء، وفقًا لما ورد في موقعي "healthline" و"mayoclinic".

- الأعراض:

تعتمد الأعراض على مدى سرعة تكوينها وحجمها.

ألم شديد في البطن.

الغثيان.

التقيؤ.

براز دموي.

إسهال.

انتفاخ البطن.

تراكم السوائل في البطن، والمعروف باسم الاستسقاء.

- الأسباب

تحدث جلطة الأمعاء عندما يتباطأ تدفق الدم عبر الأوعية الدموية الرئيسية التي تمد الدم إلى (الشرايين) ومن (الأوردة)، هذه الحالة لها العديد من الأسباب المحتملة، يمكن أن تشمل:

انسداد في الشريان بسبب جلطة دموية.

تضيق الشريان بسبب تراكم الترسبات الدهنية، مثل الكوليسترول أو تصلب الشرايين.

انخفاض ضغط الدم، حيث يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم بشكل عام.

انسداد في الوريد.

- بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة، وتشمل هذه:

عدم الحركة، مثل القيام برحلة طويلة بالطائرة أو الراحة في الفراش لفترة طويلة.

الجراحة.

تاريخ عائلي من جلطات الدم.

ارتفاع خلايا الدم الحمراء.

الهرمونات، بما في ذلك هرموني الاستروجين والبروجسترون.

الحمل.

التدخين.

التليف الكبدي.

التهاب الزائدة الدودية، والتهابات أخرى بالبطن.

إصابة في البطن.

مرض التهاب الأمعاء.

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