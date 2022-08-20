لسبب غير متوقع.. محكمة تأمر رجلا بدفع 1150 دولارًا لحبيبته السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أمرت محكمة مدنية كورية جنوبية، مؤخرًا، رجل يبلغ من العمر 31 عامًا بدفع 1.5 مليون وون (1150 دولارًا) لصديقته السابقة كتعويض عن التبول في حقيبة يدها.

وتعود هذه القصة الغريبة إلى أكتوبر الماضي، عندما دخل المدعى عليه في هذه القضية، وهو رجل يبلغ من العمر 31 عامًا من سيول، كوريا الجنوبية، لم يتم الكشف عن هويته، لأغراض الخصوصية، في جدال مع صديقته، وفقا لموقع odditycentral.

كان الاثنان في منزل صديقته في جانجنام جو، وبدآ الشجار بطريقة ما حول المبالغ التي تنفقها المرأة والديون التي كانت تتراكم عليها، وفي وقت من الأوقات، دخل الرجل غرفة النوم، وأخرج إحدى حقائب صديقته Louis Vuitton ، وفك أزرار سرواله، وبدأ بالتبول هناك أمامها، ولم يعجبها ذلك كثيرا، فقدمت شكوى ضده لدى الشرطة.

ووفقًا لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية، نفى الرجل المزاعم الموجهة ضده، وقال للسلطات إنه تظاهر فقط بالتبول من أجل الصدمة، لكن لسوء حظه، لم يثق المحققون في كلمته، وبدلاً من ذلك طلبوا من الخبراء في المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي تحليل العينات المأخوذة من داخل الحقيبة.

كانت نتائج الاختبار واضحة، وعلى الرغم من محاولات الرجل إخفاء آثار ما فعله عن طريق سكب مزيل العرق السائل في حقيبة اليد، إلا أن تحليل العينة جاء إيجابيًا بالنسبة للبول، والذي تطابق أيضًا مع حمضه النووي، ومع وجود الكثير من الأدلة ضده، لم يكن لدى الرجل أي خيار سوى الاعتراف بفعلته المخزية.

وبعد اعتراف الرجل، توجهت صديقته السابقة إلى المحكمة، مطالبة بتعويضات، وبعد مراجعة الحقائق، أمر القاضي بارك هاي ريم من محكمة منطقة سيول المركزية الرجل بدفع 1.5 مليون وون (1150 دولارًا) كتعويض عن حقيبة اليد، وقال القاضي إنه اختار عقوبة أكثر تساهلاً لأن هذه كانت الجريمة الأولى للمتهم.

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