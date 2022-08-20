بالقفطان المغربي.. إطلالة عبد الفتاح الجريني وجميلة البدري من ليلة الحنة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشر الفنان عبدالفتاح الجريني عدة صور له مع الفنانة جميلة البدوي احتفالًا بيوم الحنة عبر موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام".

ظهر الفنان عبد الفتاح الجريني بقفطان مغربي باللونين الأخضر الداكن والأبيض ومزود بتظريز باللون الأسود.

وأطلت زوجته الفنانة جميلة البدوي بقفطان مغربي بنفس اللون، مزود بالتطريز باللون الذهبي.

واعتمدت مكياجًا قويًا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلًا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة أكسيسورات باللون الذهبي على جبهتها.

وانهالت التعليقات المباركة لهم وشملت ما يلي : "مبروك يا احلى عروسين"، " الله يسعدكم"، "فرحة مغربية الف مبروك".