بـ التايجر … رانيا يوسف بإطلالة جريئة على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة رانيا يوسف عدة صور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية في العلمين بالساحل الشمالي.

حيث ارتدت فستان كت طويل مفتوح من منطقة الصدر والساق بنقشة التايجر.

واختارت أن تكون على طبيعتها بدون مكياج، وتركت شعرها الكيرلي منسدلًا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة نظارة شمسية باللون الأسود ذات أطراف باللون اللفيندر، وكانت الإكسيسورات عبارة عن إقراط صيفية بنفس اللون.

واعتمدت رانيا يوسف على إثارة الجدل خلال عطلتها بالساحل الشمالي، وذلك عبر عدة صور نشرتها لإطلالاتها الجريئة.