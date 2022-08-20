شاركته في أغنية ظالمة.. معلومات عن جميلة البداوي عروس الفنان عبد الفتاح الجريني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، بحنته خلال الساعات القليلة الماضية، ونشر لمتابعيه صورة من حفل حنته على عروسته الفنانة جميلة البداوي.

إطلالة العروسين بالحنة.. زي مغربي تقليدي

ونشر الفنان عبد الفتاح الجريني، صورة من الحنة رفقة عروسته، وظهرا من خلالها بزي مغربي باللون الأخضر مع نقش الحنة على كفيهما.

وعلى الفور بدأ البحث عن عروسة الجريني، خاصة بعدما حقق الفنان خلال الفترة الأخيرة حالة نجاح واسعة بأحدث أغنياته «ببعت السلامات»، وخلال السطور التالية، يرصد «هُن» أبرز المعلومات عن جميلة عروس الفنان عبد الفتاح الجريني، وفقًا لحساباتها الشخصية.

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من هي جميلة عروس الفنان عبدالفتاح الجريني؟

اسمها جميلة البداوي

ولدت في 15 أكتوبر 1988 بالدار البيضاء

مقيمة في الإمارات العربية المتحدة.

بدأت انطلاقتها الفنية عند مشاركتها عام 2010 ببرنامج نجم الخليج وحققت مراتب متقدمة من خلاله، إلا أنها لم تفز باللقب.

قدمت عددا من الأغاني السينجل؛ أولها في يونيو 2012، إذ قدمت فيديو كليب حمل اسم «يا ويل حالي».

حصلت الأغنية بلاش بلاش التي أدتها عام 2015 على أعلى نسبة مشاهدة نسائية في الشرق الأوسط على موقع اليوتيوب بواقع أكثر من 187 مليون مشاهدة.

في أكتوبر 2013 طرحت جميلة فيديو كليب «يقولوا يقولوا»

أطلقت أول ألبوم غنائي لها بعنوان بنت حديدية عام 2018.

أعلنت جميله انضمامها لبرنامج ساعة سعيدة مع عبد الفتاح الجريني في 2019.

شاركت الجريني من قبل في أغنية «ظالمة».

لديها أكثر من 2 مليون متابع عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».