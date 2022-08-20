بالصور - هذا ما يحدث للبيض عند وضع الخل أثناء سلقه

محمد اسماعيل - القاهرة - طبق البيض من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، خاصةً المسلوق منه، لكن يصعب أحيانًا تقشيره بسهولة بسبب التصاق قشرته بالطبقة الداخلية.

ونقدم لكم 4 طرق سهلة لتقشير البيض المسلوق في ثوانٍ معدودة. بحسب موقع "ويكي هاو" الأمريكي .

- إضافة الخل

وضع الخل على الماء المغلي يسهل تقشير البيض، لأن هذه المواد تتغلغل داخل القشور، وتجعل عملية نزع القشرة الخارجية أسهل.

- بيكربونات الصودا

اضيفي بيكربونات الصودا لماء سلق البيض، بعد أن تحرصي على غمره بكمية من الماء يزيد ارتفاعها عن الخمس سنتيمترات، ثم اشعلي تحته النار إلى أن يغلي الماء، ثم تقللي درجة الحرارة.

وعندئذ يتم طهيه لمدة 12 دقيقة، وستلاحظين سهولة تقشير البيض.

- طريقة النقع بالماء البارد

افرغي الوعاء من الماء الساخن بعد الانتهاء من سلق البيض، واستبدليه بالبارد ومكعبات الثلج، ودعي البيض منقوعًا فيه إلى أن يبرد، واحرصي على على عدم تقشيره، ساخنًا كي لا يعلق بياض البيض بالقشرة.

طريقة نقر البيض بسطح صلب بعد سلقه

جففيه ومن ثم انقريه من الجهة العلوية إلى حين حدوث ثقب فيها، ثم كرري الخطوة من الجهة السفلية إلى أن تتكسر القشرة، ثم ضعي البيضة في باطن يدك، لتنفخي بعد ذلك في ثقب الجهة العلوية، كي تنزلق، وبذلك تتخلصي من القشرة بسهولة وسرعة كبيرة.

- طريقة الكوب الفارغ

بوضع البيضة المسلوقة داخله، وتسكب عليها نصف كوب من الماء، ثم البدء في تحريكه، للحصول على بيضة مقشرة دون عناء.

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