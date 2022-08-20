تسبب السكتة الدماغية.. 5 أطعمة احذر تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

السكتة الدماغية يمكن أن تصيب الأشخاص دون سابق إنذار، لذا نظرا لخطورتها يجب معرفة الأطعمة التي تسبب الإصابة بها لتجنبها.

وفيما يلي نستعرض لكم خمسة أطعمة تسبب السكتة الدماغية، وفقا لموقع " homecareassistancebarrie".

1. الكعك و الدوناتس:

تحظى الحلويات بشعبية كبيرة بين جميع الفئات العمرية لأن السكر الموجود في هذه المنتجات يسبب الإدمان بشكل كبير، ومع ذلك، فإن الفطائر والكعك والبسكويت تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، والتي ترفع LDL (الكوليسترول الضار) وتخفض HDL (الكوليسترول الجيد)، وعندما يحدث هذا، تزداد مخاطر إصابتك بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، لذلك من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، مثل الفاكهة.

2. الـشوربات المعلبة:

تحتوي الأطعمة المصنعة مثل الحساء المعلب على الكثير من الملح، ويؤدي الصوديوم الزائد إلى إنتاج الجسم وتخزين المزيد من الماء، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ويزيد من احتمالات الإصابة بسكتة دماغية، لذا إذا كنت تحب هذا النوع من الطعام، فيمكنك شراء خيارات منخفضة الصوديوم أو صنع حساء منزلي الصنع واستخدام مكونات صحية تقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. اللحوم الحمراء:

يؤدي الإفراط في تناول شرائح اللحوم الحمراء الغنية بالدهون المشبعة إلى الإصابة بسكتة دماغية، وذلك لأن الدهون المشبعة تسبب انسدادًا في الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم.

4. رقائق البطاطس:

الإفراط في تناول رقائق البطاطس يزيد من احتمالات الإصابة بسكتة دماغية في، بالإضافة إلى ذلك فهي تساهم في زيادة الوزن وتؤدي إلى انسداد الشرايين.

5. الصودا:

بدلاً من تناول المشروبات الغازية والمشروبات السكرية، يجب تناول الماء والشاي الأخضر ومنتجات الألبان قليلة الدسم والعصائر الطبيعية، إذ يمكن أن تقلل هذه العناصر من خطر الإصابة بالجفاف والسمنة والسكتة الدماغية.

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