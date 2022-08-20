يعاني منها عبدالله مشرف.. 3 أعراض تكشف الإصابة بجلطات اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني الفنان عبد الله مشرف أزمة صحية خطيرة، دخل على إثرها أحد المستشفيات بعد إصابته بجلطة في ذراعه اليسرى.

وقالت مصادر لمصراوي، إن "عبد الله مشرف يعاني من جلطتين في الشريان المسئول عن إمداد الدم في الذراع اليسرى.. وتم حجزه بمستشفى الصفا".

وتتطور معظم جلطات الدم في الساقين، ولكن يمكن أيضًا العثور عليها في الذراعين، ما يصل إلى 10 في المائة من جميع الجلطات تتطور في الذراعين- ولكن قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت في خطر.

وحذر موقع Healthline الطبي، من أن أكثر من نصف جلطات الدم في الذراع لا تظهر عليها أي أعراض على الإطلاق.

- أعراض جلطات اليد أو الذراع

قد يتورم الذراع بشكل متزايد، وقد تصاب بتشنجات في كثير من الأحيان.

قد يكون الجلد رقيقًا ودافئًا عند لمسه بلون أحمر أو أزرق.

تتشكل جلطات الدم عندما تتسبب خلايا الدم المسماة بالصفائح الدموية والبروتينات المختلفة في تخثر الدم في شكل كتلة شبه صلبة.

يتم تصنيف جلطات الدم في الذراعين على أنها أولية أو ثانوية، اعتمادًا على سبب تجلط الدم.

وإذا تلقيت تشخيصًا لجلطة في وريد عميق في ذراعك، فإن أهداف العلاج الأولية ستكون وقف نمو الجلطة، وتخفيف الأعراض، ومنع الجلطة من الانتقال إلى رئتيك أو أجزاء أخرى من جسمك حيث يمكن تسبب الضرر.

إذا لم تحل هذه العلاجات المشكلة أو إذا كانت الجلطة كبيرة جدًا، فقد يوصي طبيبك بإزالة الجلطة.

- أخطر المضاعفات

إذا كنت تعاني من انسداد في الدم، فإن أخطر المضاعفات التي قد تصاب بها هو الانسداد الرئوي.

الانسداد الرئوي هو المكان الذي ينفصل فيه جزء من الجلطة الدموية، ويشق طريقه إلى الرئتين، ويمكن أن يكون قاتلا.

- تحدث إلى الطبيب في هذه الحالة

وإذا كنت تعاني من ضيق مفاجئ في التنفس أو ألم حاد في صدرك، يجب عليك التحدث إلى الطبيب على الفور.

- كيف تتجنب تجلط الدم

أفضل طريقة لتجنب تجلط الدم في ذراعيك تشمل:

البقاء نشيطًا

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

يجب أن يهدف الجميع إلى ممارسة نشاط متوسط الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع.

يجب أيضًا محاولة الحفاظ على وزن صحي، وتجنب الجلوس لفترات طويلة في نفس الوضع.

تحدث إلى الطبيب إذا كنت قلقًا بشأن علامات ما أو أعراض جلطات الدم.

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