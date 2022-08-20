لسبب غريب- زوجان يقدمان شكوى في المحكمة ضد الجيران بسبب ديك.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قام زوجان عجوزان في ألمانيا بمقاضاة جيرانهما المجاورين لهما بسبب ديك نشط للغاية، يُزعم أنه يصيح حوالي 200 مرة في اليوم، مما يصعب عليهما الراحة.

ويدعي فريدريش فيلهلم البالغ من العمر 76 عامًا وزوجته جوتا، وهما زوجان من باد سالزوفلين في ألمانيا الغربية، أنهما لم يقضيا يومًا هادئًا في المنزل منذ وقت طويل، كل ذلك بسبب ديك جيرانهم، وفقا لموقع odditycentral.

ويُزعم أن الطيور الداجنة تبدأ بالصياح كل يوم في حوالي الساعة الثامنة صباحًا، ولا تتوقف حتى غروب الشمس، عندما يحبسها أصحابها مع دجاجاتهم الأخرى، وبعد سنوات من محاولة التفكير مع جيرانهم، قام فريدريش وجوتا بمقاضاتهم من أجل حل المشكلة.

وقال فريدريش فيلهلم: "الجار لا يتخلى عن ديكه وعلينا إما أن نتعايش مع ذلك أو علينا الفوز بالقضية في المحكمة، لا يمكننا استخدام الحديقة ولا يمكننا فتح أي نوافذ، إنه أمر لا يطاق ".

وأضافت زوجته جوتا: "من الصعب الحديث عن التعذيب، لكن هذا ما يبدو عليه الأمر".

يقول محامي الزوجين، تورستين جيسيك، إن الديك شديد النشاط ، مضيفًا أن جارًا آخر أُجبر على مغادرة شقته منذ عامين بسبب صراخه المستمر، وبحسب ما ورد تم تسجيل صرخة الديك عند حوالي 80 ديسيبل، وهو ما يمكن مقارنته بمطعم أو شارع مزدحم.

وقام فريدريك وجوتا بتسجيل صرخة الديك اليومية كدليل في المحكمة، وادعيا أن الدعوى القانونية كانت الخيار الوحيد المتاح لهما، بعد أن فشلا في التفكير مع مالك الديك.

وقال مايكل، الذي يملك الديك ماجدة، للصحفيين إن الديك يلعب دورًا مهمًا بين قطيع الدجاج، حيث يحافظ على النظام بين الطيور الأخرى.

وأضاف: "تحتاج الدجاجات إلى الديك، وإلا فإنهم سينتفون بعضهم البعض".

ومن المقرر أن يستمع قاضي محكمة Lemgo الجزئية لسماع قضية فريدريش وجوتا قريبًا والبت في مصير الديك في المستقبل.

ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها صراخ الديك إلى نزاع قانوني بين جيرانه من البشر، بالعودة إلى عام 2019، احتل موريس الديك عناوين الأخبار الدولية بعد أن أثار صرخاته اليومية معركة قانونية مثيرة للجدل بين الجيران الفرنسيين.

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