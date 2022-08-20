لا تتجاهله.. احذر ألم الكتف مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل سبق لك أن استيقظت على ألم شديد في الكتفين، كم مرة واجهت هذا، هل فكرت يومًا في استشارة طبيب، أم أنك تتجاهلها على افتراض أنها ستختفي قريبًا؟.

ويربط الكثير منا ألم الكتف بوضعية الجلوس السيئة أو وضعية النوم ويتجاهلها على افتراض أنه سيختفي عندما يحين الوقت، وفقا لموقع timesofindia.

وكشف خبراء سبب معاناة المرء من آلام الكتف، والحالات الطبية التي تسبب الألم في هذه المنطقة، كما اقترحوا التغييرات في نمط الحياة التي يجب على المرء أن يقوم بها من أجل تخفيف هذا الألم.

آلام الكتف والقلب

المريض الذي يشعر بآلام في الكتف الأيسر مع أقل مجهود قد يكون لأعراض مرضية في الشريان التاجي، ولا بد أن يجري رسم قلب، ورسم قلب مجهود، مع إجراء قسطرة، وأشعة مقطعية على الشريان التاجي، ويجب استشارة الطبيب.

- آلام الكتف والرياضة

يقول الدكتور ساتنام سينج تشابرا، مدير قسم جراحة الأعصاب في مستشفى سير جانجا رام بالهند، إن الالتواءات والإجهاد الناتج عن الرياضة والوضعية السيئة هي الأسباب الأكثر شيوعًا لآلام الكتف.

- آلام الكتف وأوضاع النوم

تؤثر كل من المراتب والوسائد وأوضاع النوم على مقدار إجهاد عنق الشخص وكتفه وعموده الفقري عند النوم.

- آلام الكتف والحبل الشوكي

الإجهاد وإصابة الحبل الشوكي وتلف العظام والغضاريف بسبب التهاب المفاصل يسبب أيضًا ألمًا شديدًا في الكتفين، كما يحذر الدكتور تشابرا من حمل حقائب الكتف الثقيلة.

- الأكتاف المتجمدة

يقول الخبير إن الأكتاف المتجمدة هي أيضًا السبب الرئيسي الذي يجعل الكثير من الناس يعانون من آلام شديدة في الكتفين، وعلى الرغم من تجربة العلاجات المنزلية لا يحصلون على أي راحة.

- ما هو المرض الأساسي الذي يمكن أن يسبب الألم في الكتف؟

يمكن أن تكون هشاشة العظام وأمراض القرص التنكسية واضطراب الكفة المدورة التي تحيط بمفصل الكتف وتساعد على ثباته سببًا لألم الكتف لأنها يمكن أن تلحق الضرر بأنسجة الكتف، كما يقول الدكتور تشابرا.

- متى يجب على المرء ألا يتجاهل آلام الكتف؟

يضيف الدكتور تشابرا، أنه في معظم الحالات، يمكن أن يكون ألم الكتف من أعراض مشكلة أكثر خطورة، ولكن يجب فحصها إذا استمر الألم لعدة أيام، إذا كان الألم مصحوبًا بتنميل أو فقدان القوة في ذراعيك أو يديك أو استمر لعدة أسابيع دون أي راحة أو إذا كان لديك ألم في كتفك أو أسفل ذراعك أو إذا كان ألم الكتف مصحوبًا باحمرار أو تورم يجب على المرء أن يزور الطبيب.

في إشارة إلى احتمال الإصابة بنوبة قلبية بسبب آلام الكتف، يقول الدكتور تشابرا، "يجب أن يؤخذ ألم الكتف على محمل الجد إذا انخفض الألم إلى الصدر وهناك صعوبة في التنفس والتي يمكن أن تكون علامة على نوبة قلبية أو سكتة دماغية".

- ما هي التغييرات في نمط الحياة التي يجب على المرء أن يقوم بها؟

يقول الدكتور ريدي إن التغييرات في نمط الحياة تلعب دورًا مهمًا في التغلب على آلام الكتف.

النظام الغذائي الغني بالأطعمة المضادة للالتهابات مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية يحتوي على إنزيمات المحللة للبروتين ومن المعروف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة، في حين أن تقليل الكربوهيدرات والدهون المشبعة غير المشبعة يمكن أن يفعل المعجزات.

ينصح بالتقليل من نمط الحياة الكسول وممارسة المزيد من النشاط البدني.

يقول الدكتور ريدي: "يجب الانتباه إلى النوم، لا تنم على الجانب المصاب، وأثناء النوم على الظهر، استخدم دائمًا وسادة تحت الذراع المصاب ، مع وضع اليد على المعدة".

فيما يتعلق بالأدوية الذاتية التي يتناولها الأشخاص غالبًا أثناء الألم، يضيف الدكتور ريدي: "إذا لم تكن الأدوية الذاتية مفيدة في غضون أسبوعين، فقد لا تكون مفيدة أبدًا، طلب المشورة الطبية في هذه المواقف مهم لمنع المزيد من الضرر والمساعدة في التعافي بشكل أسرع. "

- متى تكون آلام الكتف خطيرة؟

عندما يصاحب الألم تنميل أو فقدان القوة في الذراعين أو اليدين أو يستمر لعدة أسابيع أو إذا كان هناك ألم في الكتف أو أسفل الذراع أو إذا كان ألم الكتف مصحوبًا باحمرار أو تورم، يجب استشارة الطبيب.

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