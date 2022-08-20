إتيكيت التعامل مع الشخصيات الثرثارة في العمل: «بلاش تحرجهم»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عادة ما يكون العمل بيئة مساعدة لخلق الكثير من الأحاديث والنقاشات، ولكن الأمر في حال زيادته عن حده يسبب من المحتمل أن يسبب إزعاجًا للآخرين، ولكن لا يستطيع الكثير من الأشخاص التعامل مع الشخص الثرثار أو منعه من التطرق إلى مواضيع مختلفة، التي يمكن أن تسبب مشكلات لهم في مجال العمل.

نصائح للتعامل مع الشخص الثرثار في العمل

ويلجأ بعض الأشخاص إلى إحراج الطرف الآخر في حال عدم استطاعته منعه عن الكلام، لذا يوضح «هن» خلال الموضوع الآتي، مجموعة من النصائح التي تساعدك في التعامل مع الشخص الثرثار، وذلك وفقًا لما قالته خبيرة الإتيكيت هبة الزاهد خلال استضافتها لدى برنامج «هي وبس» مع الإعلامية رضوى الشربيني.

- الثرثرة طبع في الشخص، ويرجع إلى البيئة التي نشأ فيها، أو ربما تكون الثرثرة سلوكًا مكتسبًا وعادًة ما يكون في السيدات أكثر من الرجال، ولكن الأمر يسبب إزعاجًا للآخرين في حال لم يكن للكلام معنى أو هدف ومجرد فرض النفس على الآخرين، لذا يمكن تجاهل هذه الحالات وسماعهم فقط.

- يمكنك إخبار الشخص بأنه كثير الكلام إذا كانت بينكما علاقة قوية: «اديله فرصة يتكلم في الموضوع اللي حابب يتكلم فيه»، إذ كان الموضوع لا يناسب طبيعتك يمكنك تغييره، بالإضافة إلى ضرورة عمل إيماءات بالجسد تصل للشخص بأنك لا ترغب الحديث في الموضوع.

- عادًة ما يلجأ الرجال إلى الصمت، ولكن المرأة تحكي، لذا ينبغي عليها تحديد التوقيت والزمان المناسب لروي ما ترغب به حتى لا تسبب مشكلة لنفسها في مجال العمل أو للآخرين.

- في حال استمرار الشخص في الثرثرة، يمكنك القول إنك ترغب في التركيز بالعمل، ثم ستعود إلى إكمال الحديث معه حال تفرغك: «قوله معلش أنا هخلص شغل عندي، وأركز معاك لما أفضى».