9 نصائح للمحافظة على سلوك الطفل في الحضانة.. بينها الاستماع إليه

القاهرة - سمر حسين - ماما

على الرغم من تركيز الأمهات في تربية أطفالهن على إخراجهم بتربية سليمة تناسب البيئة التي يعيشون فيها، إلا أن أبنائهن معرضون لاكتساب العديد من الصفات الأخرى بسبب تعاملهم مع الأطفال الآخرين، وهو الأمر الذي يسبب إزعاجًا وقلقًا للكثير من الأمهات خاصة عند بدء المراحل الدراسية.

نصائح للمحافظة على سلوك طفلك في الحضانة

لذا، يقدم «هن» مجموعة من النصائح التي يلزم عليك فعلها، عند ملاحظة سلوكًا سيئًا يفعله طفلك، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة «Times Of India».

- حاولي الاستماع إلى طفلك وراقبيه جيدًا حتى تلاحظين ما يكتسبه الطفل عقب الرجوع من الحضانة أو بعد الاختلاط بأطفال أخرى.

- ابتعدي عن نهر طفلك أو السخرية بما يفعله من أشياء جديدة مختلفة عن بيئته، ربما يكون ما يفعله مجرد شقاوة صغار ليس لها علاقة بسوء السلوك.

- تجنبي الشجار مع زوجك أمام أطفالك، لأن ذلك لا يكون بيئة مناسبة لتكوين سلوكًا سليمً لدى الطفل.

- يمكنك اللجوء إلى معلم طفلك في حال تفاقم المشكلة، ومحاولة حلها معه، مع الحرص على التأكد من أن السلوك يكتسبه من زملائه أم مجرد رد فعله من تلقاء نفسه.

- يلزم التأكد من حسن سلوك الأطفال في الحضانة حتى تضمنين عدم تأثر تربيته بمن حوله.

- حاولي الجلوس مع طفلك بهدوء وإعلامه بأنه ليس كل ما يراه يمكن تقليده، إذ يكون هناك الكثير من التصرفات الخاطئة التي يلزم عليه تجنبها.

- في حال تكرار الطفل للسلوك السيء، حاولي تجاهل الأمر وعدم الصراخ به، حتى لا يعند الطفل وتتفاقم المشكلة بينكما.

- يفضل عدم اقتصار أنشطة الطفل على المدرسة فقط، ولكن يلزم مساعدته في التعرف على أصدقاء جدد حتى تنمي مهاراته.

- يلزم عليكِ أن تكوني الصديق الأول لطفلك خاصًة خلال فترة الحضانة والدراسة بوجه عام، حتى تحافظين على سلوكه مثلما ترغبين.