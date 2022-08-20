أستاذ طب نفسي: التلامس بين الأم والطفل يزيد من هرمون الحب

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الطفل مع ولادته، يخلقه الله سبحانه وتعالى، بهرمون يحمل اسم «الاكسيتوسين»-«Oxytocin»، وهو الهرمون الأساسي الذي يبني العلاقة ما بين الطفل ووالدته، ويجعل بينهما رابطًا شديدًا، وفي حال لم يُفرز هذا الهرمون نتيجة غياب الأم عن الطفل، فهو أمر يؤثر بشدة على الحالة النفسية للطفل.

الرضاعة والتلامس يرفعان من هرمون الاكسيتوسين

وأضاف «رامي»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بعد الولادة، وفي أثناء الرضاعة الطبيعية أو تلامس الطفل مع والدته، سيشعر الرضيع بالاهتمام، ما يتسبب في زيادة إفراز هرمون «الاكسيتوسين» والمعروف بهرمون الحب.

إفراز هرمون الاكسيتوسين يساعد على نمو الخلايا العصبية

وأوضح أنه في حال عدم إفراز مثل هذا الهرمون لدى الطفل، سيتسبب ذلك في عدم نمو الخلايا العصبية وترابطها بالشكل الصحيح، ويجعل مثل هؤلاء الأطفال غير قادرين على التفاعل مع المجتمع والناس من حولهم: «في بعض من الأطفال مرضي التوحد وجدوا لديهم نقص في هذا الهرمون».

وأكد أن مثل هذا الهرمون يعطي الطفل الشعور والقدرة في التعامل مع الآخر والتفاعل معه، ومن أهم الأشياء المحفزة لإفراز هذا الهرمون ونشاطه، هو اهتمام الأم بابنها والتلامس فيما بينهما، وأن يشعر الطفل بالاهتمام به.

وتابع: «الأم هي الأساس، ودور الأب بيجي بعد دور الأم بشوية، وممكن الأب يأثر في الموضوع ده، وأهم شئ هو أول 5 سنين في حياة الطفل فيكون دور الأم مكتسحًا لدور الأب».