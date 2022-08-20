سر استخدام اللون الأحمر للإنذارات والإشارات والتحذير من الخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

رغم أن اللون الأحمر يُعبر عن الحب الرومانسية، فإنه من إشارات المرور إلى سيارات الإسعاف وصفارات الإنذار لسيارات الشرطة، يعد من الألوان التي ارتبطت بالتحذير من الخطر.

هل تعرف ما السر وراء استخدام هذا اللون للدلالة على الخطر والإنذارات والإشارات؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقًا لما ورد في موقع "scienceabc".

ما الذي يجعله مميزًا؟

تكمن الإجابة عن سبب فعالية اللون الأحمر كإشارة خطر في مفهوم يسمى التشتت، وهي ظاهرة ينحرف فيها الضوء عن مساره المستقيم عند اصطدامه بحاجز ما، مثل الغبار أو جزيئات الغاز أو بخار الماء، يتم إعادة توجيه شعاع الضوء في اتجاهات مختلفة بعد التفاعل مع الجسيمات الموجودة في الوسط.

هناك قانون يحكم ظاهرة التشتت هذه تسمى تشتت رايلي، ينص على أن تشتت الضوء يتناسب عكسيًا مع القوة الرابعة من الطول الموجي للضوء.

وعند استخدام إشارة خطر، يجب أن تكون ملفتة للانتباه قدر الإمكان ويمكن أن يلاحظها الشخص، مثل إشارات الخطر أو الإنذار.

لون يمكن رؤيته من مسافة بعيدة لإخطار الأشخاص، لذلك نحتاج إلى ضوء لا يتشتت كثيرًا ويكون في النطاق المرئي للبشر.

الطول الموجي:

يمتد النطاق المرئي للإنسان "النطاق المرئي للضوء"، من اللون الأزرق (الذي له أدنى طول موجي) إلى اللون الأحمر (الذي له أعلى طول موجي)، يبلغ الطول الموجي للضوء الأحمر حوالي 620-750 نانومتر.

ينص قانون التشتت على أن الطول الموجي الأطول سيشتت على الأقل.

يلبي اللون الأحمر كلا الشرطين: أولاً ينتمي إلى النطاق المرئي للبشر، وثانيًا له الطول الموجي الأعلى، ما يجعله أقل الألوان تبعثرًا.

ويجب أن تظل إشارات الاستغاثة أو الإنذار مرئية، حتى عندما تكون رؤية المناطق المحيطة منخفضة.

يمكن أن تتأثر الرؤية الفورية في ظروف مثل الضباب والمطر والدخان، نظرًا لأننا نريد أن تصل الإشارة إلى مسافة أكبر، يجب أن تتشتت بدرجة أقل.

ويجب أن يكون الطول الموجي مرتفعًا، كي يتشتت بدرجة أقل ويمر بسهولة عبر الضباب والدخان وما إلى ذلك، لهذا السبب بالتحديد يأتي اللون الأحمر "للإنقاذ".

تأثير الأحمر على الدماغ:

أفادت دراسة مثيرة للاهتمام نشرت في مجلة Frontiers in Human Neuroscience بين اللون الأحمر وجذب الانتباه في سياق عاطفي.

الاستجابات الحركية هي الاستجابات التي يظهرها عقل الإنسان وجسمه استجابة لأي نوع من التحفيز، وثبت في الدراسة أن عرض اللون الأحمر مباشرة قبل أو أثناء الاستجابة الحركية يزيد من قوة الاستجابة وسرعتها.

ووجدت دراسة أخرى أن عرض الأحمر قبل مهمة حركية يثبط فعلاً الاستجابات الحركية، ويقترح الباحثون أن هذا يحدث بسبب إثارة الخوف.

إضافة إلى ذلك، يبدو أن الأحمر يمتلك خصائص تثير المشاعر، إذ تبين أن الأشخاص يميلون إلى ربط هذا اللون بالعواطف السلبية التي تحمل مخاطر، لأنه لون النار والدم والغضب وأحيانًا الحيوانات السامة أو الخطرة.

تأثيره على الحيوانات:

للتعمق في تأثيرات هذا اللون في العالم الطبيعي، نجد أنه بارز هناك أيضًا للإشارة، يمكن رؤيته بسهولة على خلفية السماء الزرقاء وعلى خلفية أوراق الشجر الخضراء، يمكن للفريسة التعرف على حيوان مفترس أحمر اللون يطير باتجاهها.

على نفس المنوال، من السهل تحديد فريسة حمراء اللون تتحرك أو تنزلق بالقرب من الأوراق ذات اللون الأخضر، أيضًا، غالبًا ما يجذب اللون الأحمر الطيور.

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