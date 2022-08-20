إذا وُلدت امرأة على متن الطائرة فما جنسية الطفل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ولادة طفل على متن طائرة أثناء رحلتها الجوية من الأمور النادرة، ولكن عند حدوثها دائماً ما تثير عديد من الأسئلة أبرزها ما هي جنسية الطفل؟ وهل سيتمتع بجميع الحقوق مثل أي شخص آخر في ذلك البلد؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقاً لما ذكر موقعا "indiatimes" و"brightside".

لكل دولة إرشادات وسياسات وقواعد مختلفة فيما يتعلق بجنسية الأطفال المولودين على متن الطائرة، فعلى سبيل المثال، إذ شعرت سيدة بألم المخاض أثناء ركوبها طائرة متجهة من الهند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأثناء عبورها للحدود الكندية سيتم اعتبار مكان ولادة الطفل في كندا، ويمكن لهذا الطفل الحصول على جنسية بلد والديه أيضًا.

يمكن تحديد جنسيتك وإثباتها من قبل شركات الطيران التي تسافر فيها، إذا كانت طائرتك مسجلة في النرويج، حتى عندما تسافر فوق المحيط الهادئ أو بين حدود دولتين مختلفتين، فأنت لا تزال في النرويج وعليك الالتزام بالنرويجية.

هناك أيضًا اقتراح بأن الأطفال الذين يولدون على متن الطائرات سيكونون أحيانًا مواطنين في البلد الذي تم تسجيل الطائرة فيه، وأحيانًا يأخذون جنسية والديهم.

هذا يعتمد على السجل الوطني لشركة الطيران، إذ تمنح بعض الدول الجنسية للأطفال الذين يسافرون بالطائرة والبعض لا.

على الرغم من كل هذه القوانين، فإن إنجاب الأطفال في منتصف الرحلة نادراً للغاية، نظرًا لأن عديد من شركات الطيران لديها قواعد تمنع النساء من السفر بعد وصولهن إلى مرحلة معينة من الحمل.

وهناك بعض الشائعات تقول إن الأطفال الذين يولدون على متن الطائرات يحصلون على تذاكر سفر مجانية لمدى الحياة، ليس هذا هو الوضع في كل الحالات بالنسبة للجميع.

لم يكن هناك سوى عدد قليل من الأطفال الذين حصلوا على رحلات طيران مجانية مدى الحياة، مثل طفل رضيع ولد على متن طائرة تابعة لشركة طيران هندية، وطفلة ولدت في طائرة من طائرات شركة مصر للطيران.

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