نصائح عند اختيار فساتين حفلات الزفاف الصيفية: «ابعدي عن الستان»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعاني الكثير من الأشخاص مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة السيدات اللاتي يعانين من التعرق ومن الممكن أن يُطبع العرق على ملابسهن مما يسبب لهن الشعور بالحرج، لذا تمتنع بعضهن عن التواجد في الأجواء الحارة، ولكن تتزايد المناسبات خلال فصل الصيف التي تدفعهن إلى الحضور.

نصائح عند اختيار الأقمشة الصيفية

وهناك العديد من العوامل التي تعزز من الشعور بالحر، بينها، أنواع الأقمشة التي تُصنع منها الملابس، لذا يقدم «هن» خلال الموضوع التالي، مجموعة من النصائح عند اختيار فساتين الزفاف أو الملابس الصيفية، وذلك وفقًا لموقع «Femina».

التول

يعتبر التل من الأقمشة الخفيفة التي تناسب حفلات الزفاف، لذا يمكنك شراء فساتين مصنوعة من التل حتى تساعدك في التخلص من الشعور بالحر الشديد، كما أنه يساعدك في الظهور بإطلالة جذابة وأنيقة.

الستان

يتميز الستان بمظهره الجذاب، كما أنه يعتبر من أكثر الأقمشة التي تناسب حضور حفلات الزفاف، ولكن يوجد منه أنواعًا متعددة، لذا احرصي على اختيار النوع الخفيف الذي يناسب الأجواء الصيفية الحارة، نظرًا لأن خامته تزيد الشعور بالحر كما أنه يساعد على التصاق التعرق به.

كريب ستان

يعد قماش كريب الستان من أكثر الأنواع انتشارًا في صناعة فساتين الزفاف، وذلك لأنه من الأقمشة الخفيفة التي تناسب درجة الحرارة المرتفعة للأجواء، كما أنه يتميز بتنوع لونه، إذ يسمح لكِ باختيار اللامع منه أو المطفي عكس أنواع أقمشة الستان الأخرى.

الشيفون

يعتبر أحد أكثر الأنواع المناسبة للإطلالات الصيفية، لأنه يتميز بالملمس اللامع والرقيق فضلًا على أنه يتماشى مع جميع الأجواء سواء كانت صيفًا أو شتاءً، كما يمكن ضمه ضمن دولابك الصيفي، بعيدًا عن المناسبات وحفلات الزفاف، ولكن يلزم الحرص على اختيار إطلالات تناسب طبيعة جسمك.