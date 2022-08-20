قد تعاني من نقص فيتامين "د" دون أن تدري.. إليك أعراضه

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني العديد من الأشخاص من نقص في الفيتامين (د) من دون معرفتهم بالأمر، لكن هناك عدد من الأعراض التي يشعر بها الإنسان حتمًا ومن المهم التنبّه لها.

وهناك قائمة بـ6 أعراض ناجمة عن نقص في الفيتامين (د)، وفق ما نقلت "سي إن إن" وهي.

التعب

آلام الظهر والعظام

بطء التئام الجروح

الاكتئاب

آلام العضلات

كثرة الإصابة بالأمراض

ما هي أبرز فوائد هذا الفيتامين؟ وما أهم مصادر الحصول عليه غير الشمس؟ وفي حال ارتفاع مستواه، ما الذي يمكن أن يحدث لجسمك؟

يساعد فيتامين (د) على التقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السرطان.

يمكنك الحصول عليه من شرب الحليب، وتناول التونا والسلمون، وشرب عصير البرتقال، وأشعة الشمس.

من المهم عدم الإفراط بتناول فيتامين (د) لأنه يؤدي إلى الإصابة بحصى الكلى.

اقرأ أيضا:

فوائد أم أضرار؟.. إليك تأثير تناول الآيس كريم حال المعااناة من ألم الحلق

لا تتجاهلها.. 7 علامات في قدميك تشير إلى ارتفاع مستويات السكر بالدم

بسبب حضن.. موظفة تقاضي زميلها في العمل والمحكمة تأمر بتعويضها

استمتع بجمال مصر.. 9 أماكن ساحرة لا يعرفها الكثيرون

الكيلو بـ10 جنيهات.. طبيبة تحذر من تناول "الجمبري الكداب" لـ3 أسباب