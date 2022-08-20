«ماجدة» تعبر عن حبها للطهي بمنصة «همم»: هدفي نشر ثقافة إعداد الطعام في البيوت

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حبها وشغفها الكبير لإعداد الأكلات، ورغبتها في نشر ثقافة فنون الطهي المختلفة والترويج للثقافة الغذائية، دفع ماجدة السحراوي، لإطلاق منصة «همم» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقدم مجموعة شاملة من فنون الطهي، بالإضافة إلى تقديم محتوى إخباري وتعليمي ودورات تدريبية.

تقول «ماجدة»، إن فكرة إطلاق المنصة بدأت من خلال التفكير في تعميم ثقافة الطهي وإيصال أنواع مختلفة وأشكال من الوجبات في كل بيت مصري: «أنا ومجموعة من الشركاء حبينا إننا نشجع المشاهدين إنهم يدخلوا عالم عميق من الأكل، ونغير الشكل والمفهوم التقليدي عن المطبخ في عصر التكنولوجيا».

برامج مختلفة تقدمها «همم»

14 برنامجا مختلفا تقدمه المنصة، تتنوع بين برامج الطبخ، ووصفات سريعة، وفقرات عن الصحة وغيرها، بحسب «ماجدة»، مشيرة إلى أنها اختارت للمنصة شعار «عالم الأكل واللي بيحبوه»، مضيفة: «لازم المنصة تكون عليها محتوى متنوع لأن إحنا عالم كامل، يعني لو حد بيعمل ريجيم يلاقي محتوى موجود ومتاح، لو فيه شخص عنده أكلات معينة مينفعش يأكلها زي إنه نباتي أو عنده حساسية من الألبان هيلاقي محتوى يفيده، وكمان أقل وأسهل الوصفات زي إزاي أعمل رز أو أسلق بيضة مثلًا».

مكونات سهل الحصول عليها

جميع المكونات التي تقدمها «ماجدة» يمكن الحصول عليها بسهولة: «كل مكونات الأكل سهلة، ومتاحة، حتى لو الوصفة نفسها صعبة بس مكوناتها متاحة، وأي حد بيحب الأكل هيلاقي حاجة له على همم».

قبل «همم».. وجبات في المنزل

تهوى «ماجدة» الطعام، لافتة إلى أنها قبل إنشاء «همم» كانت تقوم باختراع وجبات في المنزل وتلتقط لها الصور، وتكتب طريقة عملها وتنشرها على مدونة خاصة بها على الإنترنت: «البلوج أو المدونة بدأت تكبر وناس تبعتلي عاوزه أفكار سريعة يعملوها في البيت»، مشيرة إلى أنه وصل عدد مشاهدات محتوى «همم» إلى أكثر من 230 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مضيفة: «كانت مجازفة بس نجحنا فيها».