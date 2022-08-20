أعراض التهاب المرارة المبكرة.. مضاعفاته خطيرة تؤدي للوفاة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

آلام وأوجاع تسيطر على الجسد دون مقدمات، تجعل المريض يصرخ من شدتها، تهدد حياتهم ومضاعفاتها خطيرة يمكن أن تصل للوفاة، والتي راح ضحيتها الكثير والكثير، وعلى رأسهم نجوم ونجمات الوسط الفني، الذين فارقونا قبل أعوام، نتيجة لحدوث تمزق في المرارة، ويحاول البعض البحث عن أعراض التهاب المرارة المبكرة، لاكتشافها وسرعة التعامل معها.

طبيب باطني يوضح أعراض المرارة المبكرة

وكان كشف الدكتور خالد أبو العزم، استشاري أمراض الباطنة والغدد الصماء والسكري، أعراض التهاب المرارة المبكرة، خلال مقطع فيديو ظهر خلاله، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، إذ يقول: «آلام المرارة لو في عندك التهاب في المرارة، أو حصوات بتلاقي ألم شديد في منتصف البطن، والذي يأتي بعد تناول أطعمة دسمة، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالكتف اليمين، الذي يمكن أن يسمع في منطقة الظهر، والتي يمكن أن تأتي أيضًا نتيجة العادات الخاطئة في النظام الغذائي».

كما تابع الدكتور خالد أبو العزم، خلال الحديث: «المرارة دائمًا يمكن أن تكون بها حصوات، نتيجة عدم ممارسة الرياضة وعدم تناول أطعمة صحية، كما يمكن أن يكون هناك أمراض وراثية عند الآباء أو الأمهات، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون، والتي يستلزم عمل أشعة تليفزيونية للتأكد من أن هناك حصوات بداخلها أم لا، حتى يسهل وصف العلاج الصحيح لها، كما أنه من أكثر الأعراض الشائعة لمشكلة المرارة، التي تحدث في الجزء اليمين من الجانب العلوي من منطقة البطن، ويمكن أن تكون شديدة ومتكررة، وفي بعض الحالات، يمكن أن يبدأ الألم بالانتشار إلى مناطق أخرى من الجسم، بما في ذلك الظهر والصدر».

أعراض المرارة المبكرة

غثيان وقيء مستمر

ألم شديد في الجزء العلوي من البطن

ألم أعلى الظهر

الشعور بحرقان في المعدة

الشعور بالتعب والإرهاق الشديد