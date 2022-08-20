توقعات الأبراج وحظك اليوم 20/8: يوم صعب لهذا البرج.. وبداية جديدة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - - برج الحمل

أنت في أفضل حالاتك اليوم، حاول استغلال طاقتك الإيجابية في تحقيق أهدافك.

- برج الثور

يوم جيد للتخطيط للمشروعات التي تريد تنفيذها منذ فترة.

- برج الجوزاء

تمر بيوم صعب، امنح نفسك قسطا من الراحة للانسجمام والتنزه مع الأصدقاء.

- برج السرطان

ركز في تحقيق مشاريعك في العمل، ولا تضيع وقتك في جذب انتباه الآخرين إليك.

- برج الأسد

تشعر اليوم بالخمول والكسل، تحتاج إلى الاسترخاء والراحة قليلا.

- برج العذراء

تبدو عواطفك مشوشة اليوم، لذا تجنب التحدث مع شريك حياتك، حتى لا تخسر علاقتكما.

- برج الميزان

تسيطر عليك اليوم حالة من الحيوية والنشاط، استغلها في إنجاز مهام عملك.

- برج العقرب

تستمتع بمزاج جيد اليوم مع شريك حياتك، وتتخذ بعض القرارات السارة بشأن علاقتكما.

- برج القوس

تمتلك طاقة كبيرة في القدرة والتفكير في أمور مستقبلك، كن واثقا من النجاح.

- برج الجدي

يمثل اليوم لك بداية فترة جديدة، لذا يجب أن تحرك فيها أفكارك لتحقيق أهدافك.

- برج الدلو

لاتقلق، هذا يوم جيد لإنهاء مشاريعك في العمل والبدء في تنفيذ اخرى.

- برج الحوت

موهبتك هي مزيج من الإبداع والحدس، يمكنك استخدامها لإفادة الآخرين.