توقعات الأبراج وحظك اليوم 20/8: يوم صعب لهذا البرج.. وبداية جديدة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - - برج الحمل
أنت في أفضل حالاتك اليوم، حاول استغلال طاقتك الإيجابية في تحقيق أهدافك.
- برج الثور
يوم جيد للتخطيط للمشروعات التي تريد تنفيذها منذ فترة.
- برج الجوزاء
تمر بيوم صعب، امنح نفسك قسطا من الراحة للانسجمام والتنزه مع الأصدقاء.
- برج السرطان
ركز في تحقيق مشاريعك في العمل، ولا تضيع وقتك في جذب انتباه الآخرين إليك.
- برج الأسد
تشعر اليوم بالخمول والكسل، تحتاج إلى الاسترخاء والراحة قليلا.
- برج العذراء
تبدو عواطفك مشوشة اليوم، لذا تجنب التحدث مع شريك حياتك، حتى لا تخسر علاقتكما.
- برج الميزان
تسيطر عليك اليوم حالة من الحيوية والنشاط، استغلها في إنجاز مهام عملك.
- برج العقرب
تستمتع بمزاج جيد اليوم مع شريك حياتك، وتتخذ بعض القرارات السارة بشأن علاقتكما.
- برج القوس
تمتلك طاقة كبيرة في القدرة والتفكير في أمور مستقبلك، كن واثقا من النجاح.
- برج الجدي
يمثل اليوم لك بداية فترة جديدة، لذا يجب أن تحرك فيها أفكارك لتحقيق أهدافك.
- برج الدلو
لاتقلق، هذا يوم جيد لإنهاء مشاريعك في العمل والبدء في تنفيذ اخرى.
- برج الحوت
موهبتك هي مزيج من الإبداع والحدس، يمكنك استخدامها لإفادة الآخرين.