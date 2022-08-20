لماذا الرموز التعبيرية "Emoji" صفراء اللون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر الرموز التعبيرية "Emoji" من الأشياء الأساسية في أي محادثة، إذ يستخدمها الجميع، للتعبير عن مشاعرهم بصورة كبيرة.

لكن هل تعلم لماذا تكون الرموز التعبيرية صفراء اللون ؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ذكر موقع "bustle".

في الغالب مجرد اختيار اتخذته شركتي Apple وGoogle وما إلى ذلك، ومع ذلك، هناك بعض النظريات التي تفسر سبب اختيار اللون الأصفر:

1. النظرية الأولى، رسومات الشعارات المُبتكرة doodles مرتبطة باللون الأصفر، لذلك استخدمت الشركات هذا اللون بسبب أن الصورة الذهنية للمستخدمين مرتبطة بهذا اللون.

2. أما النظرية الثانية، ترجع إلى أن اللون الأصفر تظهر علية الرسومات بشكل واضح.

3. النظرية الثالثة، جاء اختيار اللون الأصفر بعد ابتكار أول وجه مبتسم في العالم من قبل فنان الرسم الأمريكي "هارفي روس بول" سنة 1963، عندما كلَّفته شركة "ورستر" للتأمين على الحياة، والمعروفة اليوم باسم شركة "هانوفر للتأمين"، برسم شكل سعيد يرفع الروح المعنوية للموظفين.

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