الامارات | «أثر الفراشة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طفلة تختبر أثر الفراشة، ودهشة هذا الاكتشاف خلال زيارتها «بيت الفراشات» في الشارقة الذي يعد موئلاً لأكثر من 500 فراشة ملونة، وهو واحد من أكثر الأمكنة شهرة في الشارقة، تقصده العائلات ويجذب الأطفال نظراً لما يتمتع به المكان من جماليات خاصة وفريدة، فبين الفراشة المورمونية الصفراء، ومروراً بفراشة الطاووس من الفلبين لابد أن تكون الرحلة مشوقة وممتعة.