الامارات | التدخين والكحول أبرز مسببات السرطان عالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينجم نحو نصف الإصابات بالسرطان في كل أنحاء العالم عن عوامل خطر معينة أبرزها التدخين والكحول، وفق ما بيّنت دراسة ضخمة نُشرت أمس وشددت على أهمية التدابير الوقائية من دون أن تعتبرها حلاً يمنع المرض كلياً.

وجاء في الدراسة التي نُشرت في مجلة «ذي لانسيت» وأجريت ضمن إطار تقرير «غلوبال بوردن أوف ديزيز» أن التدخين يشكّل العامل الرئيس في التسبب بالسرطان (بنسبة 33.9%)، يليه الكحول (7.4%).